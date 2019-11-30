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17:33 (мск), источник: Lenta.Ru

«Витесс» избавился от Слуцкого и братьев Березуцких

Руководство голландского «Витесса» приняло отставку россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Изменения в том числе коснулись и тренерского штаба. Помощники Слуцкого — бывшие защитники сборной России и ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие — также покинут клуб.

«Я сделал все, что было в моих силах, чтобы изменить ситуацию. К сожалению, прихожу к выводу, что больше не могу помочь команде. Сейчас мы должны думать о клубе, о болельщиках», — говорится в заявлении Слуцкого.

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Слуцкий подал в отставку после поражения от «Херенвена» (2:3). Неудача стала пятой подряд в национальном чемпионате, в результате чего «Витесс» опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года. Братья Березуцкие помогали ему в качестве ассистентов.

В 2017 году специалист тренировал клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити». Наибольших успехов он добился во главе ЦСКА, сумев трижды привести клуб к победе в чемпионате России. Также в послужном списке Слуцкого — работа главным тренером национальной сборной.

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