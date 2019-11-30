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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в матче Примеры

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях победил «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала». Голы забили в составе победителей Серхио Рамос (52-я минута) и Даниэль Карвахаль (69). У проигравших отличился Лукас Перес (65 — с пенальти).

«Реал» с 31 очком лидирует в чемпионате Испании, «Алавес» с 18 баллами идет 13-м.

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1:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 1530.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Mendizorrotza
Главные тренеры
Асьер ГаританоЗинедин Зидан
Голы
Перес Мартинес Лукас65′
Серхио Рамос(Тони Кроос)52′
Даниэль Карвахаль69′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
1Альфонс Ареола
21Мартин Агиррегабирия
2Даниэль Карвахаль
3Рубен Дуарте
79′
12Марселу
5Виктор Сиснерос Лагуардия
3Эдер Милитау
80′
23Ксимо Наварро
4Серхио Рамос
63′
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
8Тони Кроос
7Перес Мартинес Лукас
67′
14Каземиру
18Парреу Алейш Видаль
7′
9Карим Бензема
11Луис Риоха
60′
10Лука Модрич
32′80′
24Оливер Берк
15Федерико Вальверде
8Исла Томас Пина
45+1′76′
11Гарет Бэйл
67′
20Пере Понс
27Родригу
22Мубарак Вакасо
82′
22Франсиско Роман Иско
90′
19Ману Гарсия
23Ферлан Менди
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые4
18Фолы11
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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