Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в матче Примеры

Встреча, прошедшая в субботу в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала». Голы забили в составе победителей Серхио Рамос (52-я минута) и Даниэль Карвахаль (69). У проигравших отличился Лукас Перес (65 — с пенальти).