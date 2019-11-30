Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Алавесом» в матче Примеры
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях победил «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мадридский «Реал» в гостях победил «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала». Голы забили в составе победителей Серхио Рамос (52-я минута) и Даниэль Карвахаль (69). У проигравших отличился Лукас Перес (65 — с пенальти).
«Реал» с 31 очком лидирует в чемпионате Испании, «Алавес» с 18 баллами идет 13-м.
|Асьер Гаритано
|Зинедин Зидан
|Перес Мартинес Лукас
|65′
|Серхио Рамос(Тони Кроос)
|52′
|Даниэль Карвахаль
|69′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|1
|Альфонс Ареола
|21
|Мартин Агиррегабирия
|2
|Даниэль Карвахаль
|3
|Рубен Дуарте
79′
|12
|Марселу
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|3
|Эдер Милитау
80′
|23
|Ксимо Наварро
|4
|Серхио Рамос
63′
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|8
|Тони Кроос
|7
|Перес Мартинес Лукас
67′
|14
|Каземиру
|18
|Парреу Алейш Видаль
7′
|9
|Карим Бензема
|11
|Луис Риоха
60′
|10
|Лука Модрич
32′80′
|24
|Оливер Берк
|15
|Федерико Вальверде
|8
|Исла Томас Пина
45+1′76′
|11
|Гарет Бэйл
67′
|20
|Пере Понс
|27
|Родригу
|22
|Мубарак Вакасо
82′
|22
|Франсиско Роман Иско
90′
|19
|Ману Гарсия
|23
|Ферлан Менди
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)