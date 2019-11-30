«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая на поле «сорок», завершилась со счетом 2:2. В составе «Сити» голы забили Рахим Стерлинг (22-я минута) и Кевин де Брёйне (82), у «Ньюкасла» отличились Йетро Виллемс (25) и Джонджо Шелви (88).

«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, на 8 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля», у которого матч в запасе. «Ньюкасл» (16) располагается на 12-й строчке.