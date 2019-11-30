«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «сорок», завершилась со счетом 2:2. В составе «Сити» голы забили Рахим Стерлинг (22-я минута) и Кевин де Брёйне (82), у «Ньюкасла» отличились Йетро Виллемс (25) и Джонджо Шелви (88).
«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице
|Стив Брюс
|Хосеп Гвардьола
|Йетро Виллемс(Мигель Альмирон)
|25′
|Рахим Стерлинг(Давид Сильва)
|22′
|Джонджо Шелви(Кристиан Атсу)
|88′
|Кевин Де Брейне
|82′
|1
|Мартин Дубравка
|31
|Эдерсон
|2
|Киран Кларк
|2
|Кайл Уокер
|3
|Пол Дамметт
|5
|Джон Стоунс
|15
|Йетро Виллемс
|22
|Бенжамен Менди
|18
|Федерико Фернандес
|8
|Илкай Гюндоган
24′
|19
|Хавьер Манкильо
73′
|17
|Кевин Де Брейне
|8
|Джонджо Шелви
|25
|Фернандинью
53′
|14
|Исаак Хэйден
|7
|Рахим Стерлинг
|24
|Мигель Альмирон
|21
|Давид Сильва
70′
|9
|Жоэлинтон
69′
|47
|Фил Фоуден
|12
|Дуайт Гэйл
|9
|Габриэл Жезус
84′
|10
|Аллан Сен-Максимен
80′
|16
|Родриго Эрнандес
|30
|Кристиан Атсу
|26
|Рияд Махрез
69′
|20
|Бернарду Силва
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|10
|4
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)