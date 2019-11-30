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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «сорок», завершилась со счетом 2:2. В составе «Сити» голы забили Рахим Стерлинг (22-я минута) и Кевин де Брёйне (82), у «Ньюкасла» отличились Йетро Виллемс (25) и Джонджо Шелви (88).

«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, на 8 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля», у которого матч в запасе. «Ньюкасл» (16) располагается на 12-й строчке.

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2:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1430.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсХосеп Гвардьола
Голы
Йетро Виллемс(Мигель Альмирон)25′
Рахим Стерлинг(Давид Сильва)22′
Джонджо Шелви(Кристиан Атсу)88′
Кевин Де Брейне82′
Составы команд
1Мартин Дубравка
31Эдерсон
2Киран Кларк
2Кайл Уокер
3Пол Дамметт
5Джон Стоунс
15Йетро Виллемс
22Бенжамен Менди
18Федерико Фернандес
8Илкай Гюндоган
24′
19Хавьер Манкильо
73′
17Кевин Де Брейне
8Джонджо Шелви
25Фернандинью
53′
14Исаак Хэйден
7Рахим Стерлинг
24Мигель Альмирон
21Давид Сильва
70′
9Жоэлинтон
69′
47Фил Фоуден
12Дуайт Гэйл
9Габриэл Жезус
84′
10Аллан Сен-Максимен
80′
16Родриго Эрнандес
30Кристиан Атсу
26Рияд Махрез
69′
20Бернарду Силва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)24
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые10
4Фолы6
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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