Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Лечче
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ним
Метц
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лилль
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье
Амьен
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ницца
Анже
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Байер
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Торино
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Страсбур
Лион
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
РБ Лейпциг
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Аталанта
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Урал
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Реал
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
25Евро-2020. Составы групп
20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в лондонском дерби

«Челси» на своем поле проиграл землякам из «Вест Хэма» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 48-й минуте гостей точным ударом вывел вперед Аарон Крессвел. В оставшееся время зрители не увидели голов.

После 14-ти туров в активе «Челси» 26 очков, команда находится на четвертом месте в АПЛ. «Вест Хэм» прервал серию и семи матчей без побед подряд, набрал 16 очков и расположился на 13-й позиции.

В следующем туре «Челси» 4 декабря на своем поле примет «Астон Виллу». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Читайте также
Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1430.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардМануэль Пеллегрини
Голы
Аарон Крессуэлл(Пабло Форнальс)48′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
25Дэвид Мартин
15Курт Зума
3Аарон Крессуэлл
90+5′
24Рис I Джеймс
4Фабиан Бальбуэна
29Фикайо Томори
21Анджело Огбонна
33Эмерсон
24Райан Фредерикс
17Матео Ковачич
16Марк Нобл
19Мэйсон Маунт
41Деклан Райс
22Кристиан Пулишич
11Роберт Снодграсс
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
63′
18Пабло Форнальс
65′83′
7Н`Голо Канте
26Артур Масуаку
11Родригес Педро
63′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
71′
10Виллиан
7Андрей Ярмоленко
88′
18Оливье Жиру
71′
30Майкл Антонио
76′
20Каллум Хадсон-Одои
22Себастьен Алле
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)5
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
0Фолы16
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
Жена боксера решила убить его ради денег. Он инсценировал смерть и уцелел
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
«Ливерпуль» выиграл благодаря дублю центрального защитника
Россия провалила первую гонку КМ по биатлону: мы вне топ-10
Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь