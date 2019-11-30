«Челси» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в лондонском дерби

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 48-й минуте гостей точным ударом вывел вперед Аарон Крессвел. В оставшееся время зрители не увидели голов.

После 14-ти туров в активе «Челси» 26 очков, команда находится на четвертом месте в АПЛ. «Вест Хэм» прервал серию и семи матчей без побед подряд, набрал 16 очков и расположился на 13-й позиции.