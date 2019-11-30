«Челси» на своем поле проиграл «Вест Хэму» в лондонском дерби
«Челси» на своем поле проиграл землякам из «Вест Хэма» в матче 14-го тура Английской
«Челси» на своем поле проиграл землякам из «Вест Хэма» в матче 14-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 48-й минуте гостей точным ударом вывел вперед Аарон Крессвел. В оставшееся время зрители не увидели голов.
В следующем туре «Челси» 4 декабря на своем поле примет «Астон Виллу». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
|Фрэнк Лэмпард
|Мануэль Пеллегрини
|Аарон Крессуэлл(Пабло Форнальс)
|48′
|1
|Кепа Аррисабалага
|25
|Дэвид Мартин
|15
|Курт Зума
|3
|Аарон Крессуэлл
90+5′
|24
|Рис I Джеймс
|4
|Фабиан Бальбуэна
|29
|Фикайо Томори
|21
|Анджело Огбонна
|33
|Эмерсон
|24
|Райан Фредерикс
|17
|Матео Ковачич
|16
|Марк Нобл
|19
|Мэйсон Маунт
|41
|Деклан Райс
|22
|Кристиан Пулишич
|11
|Роберт Снодграсс
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
63′
|18
|Пабло Форнальс
65′83′
|7
|Н`Голо Канте
|26
|Артур Масуаку
|11
|Родригес Педро
63′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
71′
|10
|Виллиан
|7
|Андрей Ярмоленко
88′
|18
|Оливье Жиру
71′
|30
|Майкл Антонио
76′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|22
|Себастьен Алле
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|0
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)