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20:16 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Моуринью

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 21-й минуте «шпор» точным ударом вывел перед Деле Алли. На 50-й минуте английский полузащитник оформил дубль. Третий гол на 69-й минуте забил Мусса Сиссоко. Через четыре минуты Харри Уилсон ударом со штрафного отыграл один мяч. В добавленное время валлиец забил еще раз.

После 14-ти туров в активе «Тоттенхэма», который одержал вторую победу подряд при новом главном тренере Жозе Моуринью, 20 очков. Команда вышла на пятое место в чемпионате. «Борнмут» с 16-ю очками расположился на 12-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Борнмут» днем раньше на чужом поле встретится с «Кристал Пэлас».

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Тоттенхэм Хотспур
3:2
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 1430.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюЭдди Хоуи
Голы
Деле Алли(Сон Хын Мин)21′
Харри Уилсон73′
Деле Алли(Тоби Алдервейрелд)50′
Харри Уилсон90+6′
Мусса Сиссоко(Сон Хын Мин)69′
Составы команд
22Пауло Гассанига
12Аарон Рамсдейл
4Тоби Алдервейрелд
3Стив Кук
5Ян Фертонген
5Натан Аке
6Давинсон Санчес
17Джек Стэйси
24Серж Орье
21Диего Рико
67′
15Эрик Дайер
8Джефферсон Лерма
90′
17Мусса Сиссоко
9Доминик Соланке
10Харри Кейн
13Каллум Уилсон
20Деле Алли
90′
14Арно Данджума
8Харри Уинкс
16Льюис Кук
74′
28Танги Ндомбеле
74′
4Дэн Гослинг
27Лукас Моура
24Райан Фрэйзер
63′
7Сон Хын Мин
88′
22Харри Уилсон
18Джовани Ло Сельсо
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)20
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
10Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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