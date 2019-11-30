«Тоттенхэм» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Моуринью

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 21-й минуте «шпор» точным ударом вывел перед Деле Алли. На 50-й минуте английский полузащитник оформил дубль. Третий гол на 69-й минуте забил Мусса Сиссоко. Через четыре минуты Харри Уилсон ударом со штрафного отыграл один мяч. В добавленное время валлиец забил еще раз.