«Тоттенхэм» выиграл второй матч подряд в АПЛ при Моуринью
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 14-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 30 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 21-й минуте «шпор» точным ударом вывел перед Деле Алли. На 50-й минуте английский полузащитник оформил дубль. Третий гол на 69-й минуте забил Мусса Сиссоко. Через четыре минуты Харри Уилсон ударом со штрафного отыграл один мяч. В добавленное время валлиец забил еще раз.
В следующем туре «Тоттенхэм» 4 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Борнмут» днем раньше на чужом поле встретится с «Кристал Пэлас».
|Жозе Моуринью
|Эдди Хоуи
|Деле Алли(Сон Хын Мин)
|21′
|Харри Уилсон
|73′
|Деле Алли(Тоби Алдервейрелд)
|50′
|Харри Уилсон
|90+6′
|Мусса Сиссоко(Сон Хын Мин)
|69′
|22
|Пауло Гассанига
|12
|Аарон Рамсдейл
|4
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Стив Кук
|5
|Ян Фертонген
|5
|Натан Аке
|6
|Давинсон Санчес
|17
|Джек Стэйси
|24
|Серж Орье
|21
|Диего Рико
67′
|15
|Эрик Дайер
|8
|Джефферсон Лерма
90′
|17
|Мусса Сиссоко
|9
|Доминик Соланке
|10
|Харри Кейн
|13
|Каллум Уилсон
|20
|Деле Алли
90′
|14
|Арно Данджума
|8
|Харри Уинкс
|16
|Льюис Кук
74′
|28
|Танги Ндомбеле
74′
|4
|Дэн Гослинг
|27
|Лукас Моура
|24
|Райан Фрэйзер
63′
|7
|Сон Хын Мин
88′
|22
|Харри Уилсон
|18
|Джовани Ло Сельсо
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|8
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)