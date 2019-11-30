«Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд в АПЛ благодаря дублю центрального защитника
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 14-го тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 14-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 30 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте красных вывел вперед центральный защитник Вирджил ван Дейк. Через шесть минут голландец оформил дубль. На 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами штрафной площади был удален вратарь мерсисайдцев Алисон Беккер. Через минуту Льюис Данк отыграл один мяч.
В следующем туре «Ливерпуль» 4 декабря на своем поле встретится с «Эвертоном». «Брайтон» днем позже на выезде проведет матч с «Арсеналом».
|Юрген Клопп
|Грэм Поттер
|Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)
|18′
|Льюис Данк
|79′
|Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)
|24′
|1
|Алиссон
76′
|1
|Мэтью Райан
|66
|Трент Александр-Арнолд
|33
|Дэн Берн
|26
|Эндрю Робертсон
|5
|Льюис Данк
|4
|Виргил ван Дейк
|15
|Адам Уэбстер
|6
|Деян Ловрен
|24
|Дэйви Преппер
|14
|Джордан Хендерсон
|13
|Паскаль Гросс
|10
|Садио Мане
|18
|Аарон Муй
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Дэйл Стивенс
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
78′
|22
|Мартин Монтойя
69′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|46
|Стивен Альсате
|11
|Мохамед Салах
69′
|8
|Ив Биссума
69′
|20
|Адам Лаллана
|11
|Леандро Троссар
|9
|Роберту Фирмину
76′
|44
|Аарон Конноли
76′
|27
|Дивок Ориги
|7
|Нил Мопей
|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|3
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)