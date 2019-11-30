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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд в АПЛ благодаря дублю центрального защитника

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте красных вывел вперед центральный защитник Вирджил ван Дейк. Через шесть минут голландец оформил дубль. На 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами штрафной площади был удален вратарь мерсисайдцев Алисон Беккер. Через минуту Льюис Данк отыграл один мяч.

После 14-ти туров в активе «Ливерпуля», одержавшего пятую победу подряд, 40 очков. Команда продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Брайтон» с 15 очками занимает 14-ю позицию.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 декабря на своем поле встретится с «Эвертоном». «Брайтон» днем позже на выезде проведет матч с «Арсеналом».

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2:1
Первый тайм: 2:0
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 1430.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппГрэм Поттер
Голы
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)18′
Льюис Данк79′
Виргил ван Дейк(Трент Александр-Арнолд)24′
Составы команд
1Алиссон
76′
1Мэтью Райан
66Трент Александр-Арнолд
33Дэн Берн
26Эндрю Робертсон
5Льюис Данк
4Виргил ван Дейк
15Адам Уэбстер
6Деян Ловрен
24Дэйви Преппер
14Джордан Хендерсон
13Паскаль Гросс
10Садио Мане
18Аарон Муй
5Джорджиньо Вайналдум
6Дэйл Стивенс
15Алекс Окслейд-Чемберлен
78′
22Мартин Монтойя
69′
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
46Стивен Альсате
11Мохамед Салах
69′
8Ив Биссума
69′
20Адам Лаллана
11Леандро Троссар
9Роберту Фирмину
76′
44Аарон Конноли
76′
27Дивок Ориги
7Нил Мопей
Статистика
0Желтые карточки0
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
3Фолы10
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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