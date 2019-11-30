«Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд в АПЛ благодаря дублю центрального защитника

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте красных вывел вперед центральный защитник Вирджил ван Дейк. Через шесть минут голландец оформил дубль. На 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами штрафной площади был удален вратарь мерсисайдцев Алисон Беккер. Через минуту Льюис Данк отыграл один мяч.