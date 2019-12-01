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08:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.

«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.

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Бавария
1:2
Первый тайм: 1:2
Байер
Футбол, Германия, Тур 1330.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликПетер Бос
Голы
Томас Мюллер(Леон Горецка)34′
Леон Бэйли(Кевин Фолланд)10′
Леон Бэйли(Кевин Фолланд)35′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Лукас Храдецки
5Бенжамен Павар
4Джонатан Та
81′
27Давид Алаба
5Свен Бендер
90+4′
32Джошуа Киммих
8Ларс Бендер
18Леон Горецка
90+6′
11Надим Амири
19Альфонсо Дэйвис
15Юлиан Баумгартлингер
42′
22Серж Гнабри
19Мусса Диаби
9Роберт Левандовски
31Кевин Фолланд
8Хави Мартинес
81′
18Насименту Боргес Венделл
65′
6Тиагу Алькантара
22Дэйли Синкгравен
14Иван Перишич
69′
20Чарльз Арангис
80′
10Филиппе Коутинью
10Керем Демирбай
25Томас Мюллер
69′
9Леон Бэйли
63′
29Кингсли Коман
38Карим Беллараби
90+3′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
11Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
9Фолы16
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГвидо Винкманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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