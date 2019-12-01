«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена.
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена.
Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.
«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.
В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.
|Ханс-Дитер Флик
|Петер Бос
|Томас Мюллер(Леон Горецка)
|34′
|Леон Бэйли(Кевин Фолланд)
|10′
|Леон Бэйли(Кевин Фолланд)
|35′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Лукас Храдецки
|5
|Бенжамен Павар
|4
|Джонатан Та
81′
|27
|Давид Алаба
|5
|Свен Бендер
90+4′
|32
|Джошуа Киммих
|8
|Ларс Бендер
|18
|Леон Горецка
90+6′
|11
|Надим Амири
|19
|Альфонсо Дэйвис
|15
|Юлиан Баумгартлингер
42′
|22
|Серж Гнабри
|19
|Мусса Диаби
|9
|Роберт Левандовски
|31
|Кевин Фолланд
|8
|Хави Мартинес
81′
|18
|Насименту Боргес Венделл
65′
|6
|Тиагу Алькантара
|22
|Дэйли Синкгравен
|14
|Иван Перишич
69′
|20
|Чарльз Арангис
80′
|10
|Филиппе Коутинью
|10
|Керем Демирбай
|25
|Томас Мюллер
69′
|9
|Леон Бэйли
63′
|29
|Кингсли Коман
|38
|Карим Беллараби
90+3′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|11
|11
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гвидо Винкманн(Германия)