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11:01 (мск), источник: Прессбол

Элис Бакай: В этом году лучшей командой в высшей лиге был «Шахтер». Но из-за проблем мы стали третьими

Хавбек «Шахтера» Элис Бакай высказал мнение, что его команда была лучшей в чемпионате Беларуси-2019.

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Оглянувшись на прошедшие два года, как прошло твое время в Солигорске и в команде?

Когда я приехал сюда играть за «Шахтер», то думал, что останусь максимум на месяцев 6, но шло время и я чувствовал, что мне здесь нравится и не хочется никуда уходить. Солигорск — маленький город, но здесь живут люди с большим сердцем. Во многом поэтому я и играл хорошо: если тебе не нравится страна или город, за который ты играешь, то ты не сможешь выкладываться на максимум. Я сменил много клубов и городов, но мое время, проведенное в «Шахтере» — одно из лучших.

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Какой твой самый любимый момент игры за «Шахтер»?

Лучший момент был, когда мы выиграли Кубок Беларуси 2018/19. До этого за историю клуба команде удавалось выигрывать кубок 2 раза и то, что за эти 2 года, которые я играл в клубе, мы с командой выиграли еще один, — прекрасное достижение.

Хотя это не первый кубок, который я выигрывал, но, такая большая и искренняя радость болельщиков и всей команды — замечательное, незабываемое чувство.

В этом году мы заняли 3 место в чемпионате республики. Что думаешь об этом результате?

Я недоволен результатом, потому что считаю, что в этом году лучшей командой в чемпионате был ФК «Шахтер». Не потому что я в ней играл, а потому, что в ней были лучшие игроки. Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3 месте, хотя я верил, что выиграем чемпионат в этом году. У нас были очень хорошие шансы, — цитирует Бакая shahter.by.

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