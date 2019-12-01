Элис Бакай: В этом году лучшей командой в высшей лиге был «Шахтер». Но из-за проблем мы стали третьими
Хавбек «Шахтера» Элис Бакай высказал мнение, что его команда была лучшей в чемпионате Беларуси-2019.
Хавбек «Шахтера» Элис Бакай высказал мнение, что его команда была лучшей в чемпионате Беларуси-2019.
Оглянувшись на прошедшие два года, как прошло твое время в Солигорске и в команде?
Когда я приехал сюда играть за «Шахтер», то думал, что останусь максимум на месяцев 6, но шло время и я чувствовал, что мне здесь нравится и не хочется никуда уходить. Солигорск — маленький город, но здесь живут люди с большим сердцем. Во многом поэтому я и играл хорошо: если тебе не нравится страна или город, за который ты играешь, то ты не сможешь выкладываться на максимум. Я сменил много клубов и городов, но мое время, проведенное в «Шахтере» — одно из лучших.
Какой твой самый любимый момент игры за «Шахтер»?
Лучший момент был, когда мы выиграли Кубок Беларуси 2018/19. До этого за историю клуба команде удавалось выигрывать кубок 2 раза и то, что за эти 2 года, которые я играл в клубе, мы с командой выиграли еще один, — прекрасное достижение.
Хотя это не первый кубок, который я выигрывал, но, такая большая и искренняя радость болельщиков и всей команды — замечательное, незабываемое чувство.
В этом году мы заняли 3 место в чемпионате республики. Что думаешь об этом результате?
Я недоволен результатом, потому что считаю, что в этом году лучшей командой в чемпионате был ФК «Шахтер». Не потому что я в ней играл, а потому, что в ней были лучшие игроки. Но