Кто продлит сезон? Наибольший риск угодить в «стык» — у «Дняпра»

ДНЯПРО

30 очков, «Энергетик-БГУ» (г)



Попадет в «стык», если. Победа обезопасит «Дняпро» от «переходки». А вот в случае ничьей возможны варианты. Летальным для «Дняпра» окажется тот, при котором равное количество очков — по 31 — на финише будут иметь «Витебск», «Энергетик» и, собственно, могилевчане. Стало быть, коллективу Биончика надо уповать на «Неман» — чтобы тот оставил без единого очка «Слуцк» и отправил тогда в закрутку «сахарных».

Заключительный отрезок первенства «Дняпро» проводит здорово. И даже тем нейтральным болельщикам, которые впечатляются искренним футболом «Энергетика» — БГУ, уже не хочется, чтобы Могилев угодил в первую лигу. А ведь вначале было иначе.



Когда «Днепр» «поглотил» «Луч», воспользовавшись успешно решенной задачей по выживанию последнего, думалось, имеем союз, взаимовыгодный для белорусского футбола в том смысле, что появится клуб с полным финансовым благополучием и максимальной материальной обеспеченностью. А вот и нет! Конечно, это не минское «Торпедо», однако из Могилева то и дело тоже поступают кое-какие сигналы — не SOS, так просто тревожащие. Свидетельствующие, как не все там благополучно. Фраза Ивана Биончика про отсутствие подходящей обуви — не фигура речи. В матче предыдущего тура Марушичу пришлось уступать Козлову не только место на поле — даже бутсы!



В таких условиях сохранение прописки в элите сродни геройству. Особенно — учитывая, как могилевчане провели первый круг. По итогам первой половины чемпионата они набрали лишь девять очков, одержав две победы при трех ничьих. «Гомель», естественно, двигался по дистанции немногим лучше, хотя, казалось, именно у «южан» больший потенциал — хотя бы кадровый. Но лето красное команды пропели, помертвело чисто поле — и на промерзших газонах «Дняпро» возымел успех. В 14 последующих поединках подопечные Ивана Биончика набрали уже 21 балл! Более того в семи предыдущих встречах команда четыре раза победила и дважды сыграла вничью.



Букмекерская компания «Макслайн» дает коэффициент на победу «Дняпра», равный 2,4.

Источник: Прессбол



ЭНЕРГЕТИК-БГУ

30 очков, «Дняпро» (д)



Попадает в «стык», если. Это возможно лишь в одном случае — при поражении от «Дняпра» в последнем туре.



Помимо домашней «синтетики», где последний раз проигрывал «Энергетик» более двух месяцев назад и где успел с тех пор разойтись миром с минским «Динамо» и одержать волевую над жодинским «Торпедо», есть у студентов преимущество — играть можно безо всякой оглядки на параллельные результаты. Причем пространство для маневра у парней Владимира Белявского еще шире. Если «Дняпру», чтобы не зависеть от прочих поединков, требуются только три очка, то хозяевам одного из «гвоздей» тура (не будет преувеличением так сказать?) достаточно и ничьей.



Другое дело, что не всегда минчанам хватает разума играть на нее, даже когда на кону высокие цели и стоит вопрос защиты спасительного 13-го места. Такой факт: в матчах с участием «Энергетика» в нынешнем сезоне забивается 110 мячей! Иначе говоря, 3,79 мяча гола за игру! При средней результативности текущего первенства 2,58. Ближе других к «Энергетику» по этому показателю брестское «Динамо» — лишь 3,03. Короче говоря, то, за что хозяев РЦОПа любят, может статься, их и погубит.



Впрочем, и не факт. В первом круге «студенты» выиграли у «Дняпра» со счетом 4:3. Тогда дубль совершил нападающий Илья Шкурин. Сейчас он уже без пяти лучший бомбардир высшей лиги, но может стать и сильнейшим по системе «гол+пас». Для этого будет довольно и равенства по баллам с Бакаем или Стасевичем — у тех по 21, у Шкурина — 22…



Кстати, букмекерская компания «Макслайн» предлагает коэффициент 2,5 на то, что Шкурин забьет. А на викторию «студентов» выставляет 2,3.

Источник: Прессбол

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ВИТЕБСК

31 очко, «Славия» (д)



Попадет в «стык», если. Четвертым лишним витебляне рискуют стать при совпадении нескольких условий. И не все они кажутся весьма вероятными. Так, «Энергетик» и «Дняпро» должны не выявить победителя, «Слуцк» проиграть «Неману», а сам «Витебск» — «Славии». Тогда четыре клуба набирают равное число баллов — по 31. В закрутке же из личных встреч худшим оказывается именно коллектив Ясинского.



Удивительная метаморфоза: команда, которая в минувшем сезоне до определенного момента претендовала на медали и всерьез спорила за еврокубки (этого, в общем-то, и добилась) нынче, за тур до окончания чемпионата, не сняла окончательно вопросы о гарантии места в элите на будущий сезон. По сравнению с данным отрезком 2018-го регресс колоссальный — минус 28 баллов! Совсем не та пропасть, которую можно оправдать исходом ряда стилеобразующих игроков вроде Рафаэля Ледесмы.



Увы, влюбивший в себя годом ранее «Витебск» вызывает противоположные чувства. Потому что даже при всех потерях у северян достаточного ресурса, чтобы быть в 2019-м хотя бы середняком высшей лиги. С чем, кидая мостик в будущее, согласен и главный тренер Сергей Ясинский. Он говорит о позитиве, о неуместности упадничества и уныния, о строительстве команды на грядущий сезон, но… Как бы не случилось, что строить-то придется не в «вышке». Или, по крайней мере, пройти через сито «переходки» с «Рухом».



Домашний статус поединка со «Славией» пусть особенно не смущает. Это вчера витебляне были командой, доставляющей неудобства соперникам, главным образом, на своем поле. Сейчас они более универсальны (правда, это вовсе не комплимент): в сезоне-2019 они 17 очков заработали на родном ЦСК и 14 — в гостях. Короче, в пределах случайности и погрешности.



Букмекерская компания «Макслайн» тем не менее верит в северян: коэффициент на их победу — 2.

Источник: Прессбол

СЛУЦК

31 очко, «Неман» (д)



Попадает в «стык», если. «Витебск» набирает хотя бы очко, «Энергетик» и «Дняпро» играют вничью, «Слуцк» уступает «Неману» — и вот, в неудачниках сами случане из-за худшей разности мячей среди трех.



«Слуцк», откровенно говоря, финиш дистанции заваливает. В минувшем туре «сахарным» счастливо подвернулось минское «Динамо», давно снятое с пробега и тем самым «подарившее» сопернику три очка. Если вынести их за скобки, картина так себе: случане не забивали в пяти из шести (!) последних матчей. Дважды они сумели поразить на этом отрезке лишь ворота… новоиспеченных чемпионов из брестского «Динамо».



Утешить коллектив Виталия Павлова способно, с другой стороны, то, что «Неману» не надо ровным счетом ничего. В лучшем случае гродненцы финишируют восьмыми, в худшем — пропустят вперед «Минск». Разницы никакой, казалось бы, но последние результаты уверенности не внушают, а значит, возможно всякое…