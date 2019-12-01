«Прощание с дружелюбным русским». Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому

В ролике рассказывается о работе россиянина в голландском клубе и его успехах.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне после удачного старта в результатах «Витесса» наступил спад, и после пяти поражений подряд тренер подал в отставку.