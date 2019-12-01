«Прощание с дружелюбным русским». Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому
Голландский телеканал Fox Sports сделал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Витесса».
Голландский телеканал Fox Sports сделал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Витесса».
В ролике рассказывается о работе россиянина в голландском клубе и его успехах.
— Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощание с дружелюбным русским, — подписано видео.
Напомним, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне после удачного старта в результатах «Витесса» наступил спад, и после пяти поражений подряд тренер подал в отставку.