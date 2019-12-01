33-летний голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»

Источник: AP 2019

33-летний голкипер гостей Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался. Позже вратаря обступили партнёры по команде, которыепомогли Мартину подняться с газона и поздравили его.

Мартин — воспитанник «Вест Хэма», однако до этого момента он ни разу не выходил в составе основной команды клуба.

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