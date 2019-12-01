33-летний голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»
В матче 14-го тура английской
В матче 14-го тура английской
33-летний голкипер гостей Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался. Позже вратаря обступили партнёры по команде, которыепомогли Мартину подняться с газона и поздравили его.
Мартин — воспитанник «Вест Хэма», однако до этого момента он ни разу не выходил в составе основной команды клуба.
Видео можно посмотреть на странице Sky Sports в «Твиттере».
В турнирной таблице английской
|Фрэнк Лэмпард
|Мануэль Пеллегрини
|Аарон Крессуэлл(Пабло Форнальс)
|48′
|1
|Кепа Аррисабалага
|25
|Дэвид Мартин
|15
|Курт Зума
|3
|Аарон Крессуэлл
90+5′
|24
|Рис I Джеймс
|4
|Фабиан Бальбуэна
|29
|Фикайо Томори
|21
|Анджело Огбонна
|33
|Эмерсон
|24
|Райан Фредерикс
|17
|Матео Ковачич
|16
|Марк Нобл
|19
|Мэйсон Маунт
|41
|Деклан Райс
|22
|Кристиан Пулишич
|11
|Роберт Снодграсс
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
63′
|18
|Пабло Форнальс
65′83′
|7
|Н`Голо Канте
|26
|Артур Масуаку
|11
|Родригес Педро
63′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
71′
|10
|Виллиан
|7
|Андрей Ярмоленко
88′
|18
|Оливье Жиру
71′
|30
|Майкл Антонио
76′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|22
|Себастьен Алле
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|0
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)