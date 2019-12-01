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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

33-летний голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0.

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Источник: AP 2019

33-летний голкипер гостей Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался. Позже вратаря обступили партнёры по команде, которыепомогли Мартину подняться с газона и поздравили его.

Мартин — воспитанник «Вест Хэма», однако до этого момента он ни разу не выходил в составе основной команды клуба.

Видео можно посмотреть на странице Sky Sports в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонский «Челси» занимает 4-е место, набрав 26 очков в 14 матчах. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков. «Вест Хэм Юнайтед» (16) поднялся на 13-е место.

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Челси
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Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1430.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
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Фрэнк ЛэмпардМануэль Пеллегрини
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Аарон Крессуэлл(Пабло Форнальс)48′
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1Кепа Аррисабалага
25Дэвид Мартин
15Курт Зума
3Аарон Крессуэлл
90+5′
24Рис I Джеймс
4Фабиан Бальбуэна
29Фикайо Томори
21Анджело Огбонна
33Эмерсон
24Райан Фредерикс
17Матео Ковачич
16Марк Нобл
19Мэйсон Маунт
41Деклан Райс
22Кристиан Пулишич
11Роберт Снодграсс
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
63′
18Пабло Форнальс
65′83′
7Н`Голо Канте
26Артур Масуаку
11Родригес Педро
63′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
71′
10Виллиан
7Андрей Ярмоленко
88′
18Оливье Жиру
71′
30Майкл Антонио
76′
20Каллум Хадсон-Одои
22Себастьен Алле
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)5
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
0Фолы16
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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