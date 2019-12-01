Матч чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «ПСЖ» перенесен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «ПСЖ» перенесен
Встреча должна была пройти в воскресенье в Монако и начаться в 23:00 по мск. Как отмечается в сообщении, игра перенесена на более поздний срок.
Утром на
После 14 туров «ПСЖ» с 33 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» (18) располагается на 14-й строчке.