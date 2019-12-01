Кике Санчес Флорес покинул пост главного тренера «Уотфорда»

Флорес возглавил «Уотфорд» в сентябре. В текущем чемпионате Англии команда под его руководством набрала 8 очков и занимает последнюю строчку в премьер-лиге.

Ранее Флорес уже работал с «Уотфордом» (в сезоне-2015/16). Также он возглавлял испанские «Хетафе», «Валенсию», «Атлетико», «Эспаньол», португальскую «Бенфику», китайский «Шанхай Шеньхуа» и несколько команд из ОАЭ.