Кике Санчес Флорес покинул пост главного тренера «Уотфорда»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кике Санчес Флорес покинул пост главного тренера «Уотфорда», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кике Санчес Флорес покинул пост главного тренера «Уотфорда», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Флорес возглавил «Уотфорд» в сентябре. В текущем чемпионате Англии команда под его руководством набрала 8 очков и занимает последнюю строчку в
Ранее Флорес уже работал с «Уотфордом» (в сезоне-2015/16). Также он возглавлял испанские «Хетафе», «Валенсию», «Атлетико», «Эспаньол», португальскую «Бенфику», китайский «Шанхай Шеньхуа» и несколько команд из ОАЭ.