Лидер чемпионата Италии «Ювентус» дома не смог обыграть «Сассуоло»

Игра в Турине завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Ювентуса» забили Леонардо Бонуччи (20-я минута) и Криштиану Роналду (68, с пенальти). У «Сассуоло» отличились Жереми Бога (22) и Франческо Капуто (47).

«Ювентус» по-прежнему занимает первое место в серии А (36 очков после 14 игр), но миланский «Интер», который отстает на два очка, может отобрать у туринского клуба лидерство уже в воскресенье, если обыграет дома СПАЛ. «Сассуоло» (14 очков) занимает 14-ю строчку.