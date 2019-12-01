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17:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидер чемпионата Италии «Ювентус» дома не смог обыграть «Сассуоло»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле сыграли вничью с «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Игра в Турине завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Ювентуса» забили Леонардо Бонуччи (20-я минута) и Криштиану Роналду (68, с пенальти). У «Сассуоло» отличились Жереми Бога (22) и Франческо Капуто (47).

«Ювентус» по-прежнему занимает первое место в серии А (36 очков после 14 игр), но миланский «Интер», который отстает на два очка, может отобрать у туринского клуба лидерство уже в воскресенье, если обыграет дома СПАЛ. «Сассуоло» (14 очков) занимает 14-ю строчку.

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Ювентус
2:2
Первый тайм: 1:1
Сассуоло
Футбол, Италия, Тур 141.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриРоберто Де Дзерби
Голы
Леонардо Бонуччи(Родриго Бентанкур)20′
Жереми Бога(Франческо Капуто)22′
Криштиану Роналду68′
Франческо Капуто47′
Составы команд
77Джанлуиджи Буффон
63Стефано Турати
4Маттейс де Лигт
2Сантос да Силва Марлон
12Алекс Сандру
19Филиппо Романья
19Леонардо Бонуччи
22Джереми Толян
78′
5Миралем Пьянич
88′
77Георгиос Кирьякопулос
81′
30Родриго Бентанкур
4Франческо Маньянелли
7Криштиану Роналду
73Мануэль Локателли
65′
16Хуан Куадрадо
9Франческо Капуто
23Эмре Джан
54′
23Хамед Джуниор Траоре
62′
14Блез Матюиди
8Альфред Данкан
21Гонсало Игуаин
79′
7Жереми Бога
90′
8Аарон Рэмси
13Федерико Пелузо
33Федерико Бернардески
53′
10Филип Джуричич
39′72′
10Пауло Дибала
17Мерт Мюлдюр
87′
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
29Удары (всего)9
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
11Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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