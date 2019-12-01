Лидер чемпионата Италии «Ювентус» дома не смог обыграть «Сассуоло»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле сыграли вничью с «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле сыграли вничью с «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии.
Игра в Турине завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Ювентуса» забили Леонардо Бонуччи (20-я минута) и Криштиану Роналду (68, с пенальти). У «Сассуоло» отличились Жереми Бога (22) и Франческо Капуто (47).
«Ювентус»
|Маурицио Сарри
|Роберто Де Дзерби
|Леонардо Бонуччи(Родриго Бентанкур)
|20′
|Жереми Бога(Франческо Капуто)
|22′
|Криштиану Роналду
|68′
|Франческо Капуто
|47′
|77
|Джанлуиджи Буффон
|63
|Стефано Турати
|4
|Маттейс де Лигт
|2
|Сантос да Силва Марлон
|12
|Алекс Сандру
|19
|Филиппо Романья
|19
|Леонардо Бонуччи
|22
|Джереми Толян
78′
|5
|Миралем Пьянич
88′
|77
|Георгиос Кирьякопулос
81′
|30
|Родриго Бентанкур
|4
|Франческо Маньянелли
|7
|Криштиану Роналду
|73
|Мануэль Локателли
65′
|16
|Хуан Куадрадо
|9
|Франческо Капуто
|23
|Эмре Джан
54′
|23
|Хамед Джуниор Траоре
62′
|14
|Блез Матюиди
|8
|Альфред Данкан
|21
|Гонсало Игуаин
79′
|7
|Жереми Бога
90′
|8
|Аарон Рэмси
|13
|Федерико Пелузо
|33
|Федерико Бернардески
53′
|10
|Филип Джуричич
39′72′
|10
|Пауло Дибала
|17
|Мерт Мюлдюр
87′
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|29
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)