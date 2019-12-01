«Дняпро» сыграет за право остаться в высшей лиге чемпионата Беларуси
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре двух претендентов на переходные поединки минский «Энергетик-БГУ» победил на своем поле могилевский «Дняпро» с результатом 5:3. В составе минчан голевой дубль оформил Илья Шкурин, который с 19 голами стал лучшим бомбардиром 29-го национального первенства.
Новоиспеченный чемпион страны брестское «Динамо» завершил сезон на мажорной ноте, обыграв в гостях минских динамовцев со счетом 3:1. Серебряные призеры нынешнего первенства футболисты борисовского БАТЭ победили в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 2:1, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» одолел на своем поле гостей из «Городеи» — 1:0.
Результаты остальных встреч 30-го тура:
«Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 1:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:1.
Итоговое положение:
1. «Динамо» (Брест) — 75 очков,
2. БАТЭ — 70,
3. «Шахтер» — 65,
4. «Динамо» (Минск) — 50,
5. «Ислочь» — 47,
6. «Торпедо-БелАЗ» — 45,
7. «Городея» — 44,
8. «Славия» — 37,
9. «Неман» — 36,
10. «Минск» — 36,
11. «Слуцк» — 34,
12. «Энергетик-БГУ» — 33,
13. «Витебск» — 31,
14. «Дняпро» — 30,
15. «Гомель» — 29,
16. «Торпедо» — 6.
Элитный дивизион покидают «Гомель» и минское «Торпедо», которых заменят «Смолевичи» и бобруйская «Белшина». Финишировавший третьим в первой лиге брестский «Рух» 5 и 8 декабря проведет переходные матчи с «Дняпро» за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне.