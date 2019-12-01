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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

«Дняпро» сыграет за право остаться в высшей лиге чемпионата Беларуси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу состоялись матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В игре двух претендентов на переходные поединки минский «Энергетик-БГУ» победил на своем поле могилевский «Дняпро» с результатом 5:3. В составе минчан голевой дубль оформил Илья Шкурин, который с 19 голами стал лучшим бомбардиром 29-го национального первенства.

Новоиспеченный чемпион страны брестское «Динамо» завершил сезон на мажорной ноте, обыграв в гостях минских динамовцев со счетом 3:1. Серебряные призеры нынешнего первенства футболисты борисовского БАТЭ победили в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 2:1, а бронзовый призер солигорский «Шахтер» одолел на своем поле гостей из «Городеи» — 1:0.

Результаты остальных встреч 30-го тура:

«Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 1:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:1.

Итоговое положение:

1. «Динамо» (Брест) — 75 очков,

2. БАТЭ — 70,

3. «Шахтер» — 65,

4. «Динамо» (Минск) — 50,

5. «Ислочь» — 47,

6. «Торпедо-БелАЗ» — 45,

7. «Городея» — 44,

8. «Славия» — 37,

9. «Неман» — 36,

10. «Минск» — 36,

11. «Слуцк» — 34,

12. «Энергетик-БГУ» — 33,

13. «Витебск» — 31,

14. «Дняпро» — 30,

15. «Гомель» — 29,

16. «Торпедо» — 6.

Элитный дивизион покидают «Гомель» и минское «Торпедо», которых заменят «Смолевичи» и бобруйская «Белшина». Финишировавший третьим в первой лиге брестский «Рух» 5 и 8 декабря проведет переходные матчи с «Дняпро» за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне.

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