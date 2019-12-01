Последний соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал победу
Последний соперник «Астаны» по группе Лиги Европы одержал победу в матче своего чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
Последний соперник «Астаны» по группе Лиги Европы одержал победу в матче своего чемпионата, передает корреспондент Vesti.kz.
Белградский «Партизан» в рамках 18-го тура сербской суперлиги обыграл дома «Мачву» — 2:0. На 16-й минуте забил Такума Асано, а на 70-й — Слободан Урошевич.
С 38 очками «Партизан» идет третьим, отставая на один балл от «Войводины» и на семь — от «Црвены Звезды». В следующем матче «гробари» 4 декабря примут «Напредак», а спустя четыре дня в гостях сыграют с «Радом».
Отметим, что «Астана» и «Партизан» лишились шансов на
В последнем туре в ночь на 13 декабоя состоятся матчи «Партизан» — «Астана» и «МЮ» — АЗ. Обе игры стартуют в 02:00 по времени