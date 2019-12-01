«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1.
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1.
Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева. В составе гостей забитым мячом отметился Маттиа Валоти, ассистировал ему Тьяго Сионек.
Победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 37 очков и опережает «Ювентус» на одно очко.
В параллельных матчах «Лацио» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0. Дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Луис Альберто. «Милан» обыграл «Парму» со счётом 1:0 благодаря голу на 88-й минуте Тео Бернара Франсуа.
|Антонио Конте
|Леонардо Семпличи
|Лаутаро Мартинес(Марсело Брозович)
|16′
|Маттиа Валоти(Тиагу Ционек)
|50′
|Лаутаро Мартинес(Антонио Кандрева)
|41′
|1
|Самир Ханданович
|99
|Этрит Бериша
|6
|Стефан де Фрай
|13
|Аркадиуш Реца
|33
|Данило Д`Амброзио
59′
|23
|Франческо Викари
|37
|Милан Шкриньяр
|40
|Ненад Томович
|8
|Матиас Весино
|8
|Маттиа Валоти
|77
|Марсело Брозович
|11
|Алессандро Мурджа
90+4′
|9
|Ромелу Лукаку
|19
|Ясмин Куртич
|10
|Лаутаро Мартинес
|37
|Андреа Петанья
|5
|Роберто Гальярдини
79′
|3
|Игор
77′82′
|2
|Диего Годин
|95
|Марко Янкович
|19
|Валентино Лазаро
76′
|6
|Мирко Вальдифиори
57′70′
|34
|Кристиано Бираги
|10
|Серджо Флоккари
|87
|Антонио Кандрева
79′
|21
|Габриэль Стрефецца
42′
|20
|Борха Валеро
|4
|Тиагу Ционек
80′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)