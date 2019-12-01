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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А

«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:1.

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Источник: AP 2019

Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева. В составе гостей забитым мячом отметился Маттиа Валоти, ассистировал ему Тьяго Сионек.

Победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 37 очков и опережает «Ювентус» на одно очко.

В параллельных матчах «Лацио» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0. Дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Луис Альберто. «Милан» обыграл «Парму» со счётом 1:0 благодаря голу на 88-й минуте Тео Бернара Франсуа.

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Интер
2:1
Первый тайм: 2:0
СПАЛ
Футбол, Италия, Тур 141.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеЛеонардо Семпличи
Голы
Лаутаро Мартинес(Марсело Брозович)16′
Маттиа Валоти(Тиагу Ционек)50′
Лаутаро Мартинес(Антонио Кандрева)41′
Составы команд
1Самир Ханданович
99Этрит Бериша
6Стефан де Фрай
13Аркадиуш Реца
33Данило Д`Амброзио
59′
23Франческо Викари
37Милан Шкриньяр
40Ненад Томович
8Матиас Весино
8Маттиа Валоти
77Марсело Брозович
11Алессандро Мурджа
90+4′
9Ромелу Лукаку
19Ясмин Куртич
10Лаутаро Мартинес
37Андреа Петанья
5Роберто Гальярдини
79′
3Игор
77′82′
2Диего Годин
95Марко Янкович
19Валентино Лазаро
76′
6Мирко Вальдифиори
57′70′
34Кристиано Бираги
10Серджо Флоккари
87Антонио Кандрева
79′
21Габриэль Стрефецца
42′
20Борха Валеро
4Тиагу Ционек
80′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)12
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые0
15Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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