«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А

Победу нерадзурри принёс дубль Лаутаро Мартинеса. Результативные передачи аргентинцу отдавали Марсело Брозович и Антонио Кандрева. В составе гостей забитым мячом отметился Маттиа Валоти, ассистировал ему Тьяго Сионек.

Победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. Миланский клуб набрал 37 очков и опережает «Ювентус» на одно очко.

В параллельных матчах «Лацио» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0. Дублем отметился Чиро Иммобиле, ещё один мяч забил Луис Альберто. «Милан» обыграл «Парму» со счётом 1:0 благодаря голу на 88-й минуте Тео Бернара Франсуа.