«Арсенал» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ в первом матче после смены тренера
Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 14-го тура Английской
Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 14-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 12 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 21-й минуте хозяев точным ударом вывел вперед Тиэму Пукки. Через восемь минут
После 14 туров в активе «Арсенала» 19 очков, команда, два дня назад уволившая Унаи Эмери с поста главного тренера, располагается на восьмом месте. «Норвич» с 11-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
В следующем туре «Арсенал» 5 декабря на своем поле примет «Брайтон». Норвич днем раньше на выезде встретится с «Саутгемптоном».
|Даниэль Фарке
|Фредди Юнгберг
|Теему Пукки(Кенни Маклин)
|21′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|29′
|Тодд Кантуэлл(Онель Эрнандес)
|45+2′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|57′
|1
|Тим Крул
29′
|1
|Бернд Лено
|2
|Макс Ааронс
|20
|Шкодран Мустафи
|3
|Сэмюэл Бирам
|21
|Калум Чемберс
66′
|4
|Бен Годфри
|23
|Давид Луиз
|6
|Кристоф Циммерманн
|31
|Сеад Колашинац
|19
|Том Трибулль
|34
|Гранит Джака
|23
|Кенни Маклин
44′
|9
|Александр Ляказетт
|24
|Ибраим Амаду
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|11
|Онель Эрнандес
|10
|Месут Езил
89′
|22
|Теему Пукки
|35
|Габриел Мартинелли
|14
|Тодд Кантуэлл
83′
|28
|Джозеф Уиллок
70′
|17
|Эмилиано Буэндия
|11
|Лукас Торрейра
|29
|Маттео Гендузи
78′
|77
|Букайо Сака
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|12
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)