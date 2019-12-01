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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ в первом матче после смены тренера

Лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 12 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 21-й минуте хозяев точным ударом вывел вперед Тиэму Пукки. Через восемь минут Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и восстановил равенство. В добавленное к первому тайму время преимущество «Норвичу» вернул Тодд Кантвелл. На 57-й минуте Обамеянг оформил дубль и снова сравнял счет.

После 14 туров в активе «Арсенала» 19 очков, команда, два дня назад уволившая Унаи Эмери с поста главного тренера, располагается на восьмом месте. «Норвич» с 11-ю очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре «Арсенал» 5 декабря на своем поле примет «Брайтон». Норвич днем раньше на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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Норвич
2:2
Первый тайм: 2:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 141.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Carrow Road
Главные тренеры
Даниэль ФаркеФредди Юнгберг
Голы
Теему Пукки(Кенни Маклин)21′
Пьер-Эмерик Обамеянг29′
Тодд Кантуэлл(Онель Эрнандес)45+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг57′
Составы команд
1Тим Крул
29′
1Бернд Лено
2Макс Ааронс
20Шкодран Мустафи
3Сэмюэл Бирам
21Калум Чемберс
66′
4Бен Годфри
23Давид Луиз
6Кристоф Циммерманн
31Сеад Колашинац
19Том Трибулль
34Гранит Джака
23Кенни Маклин
44′
9Александр Ляказетт
24Ибраим Амаду
14Пьер-Эмерик Обамеянг
11Онель Эрнандес
10Месут Езил
89′
22Теему Пукки
35Габриел Мартинелли
14Тодд Кантуэлл
83′
28Джозеф Уиллок
70′
17Эмилиано Буэндия
11Лукас Торрейра
29Маттео Гендузи
78′
77Букайо Сака
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)16
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые12
8Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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