«Арсенал» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ в первом матче после смены тренера

Встреча прошла в воскресенье, 12 декабря, и завершилась со счетом 2:2. На 21-й минуте хозяев точным ударом вывел вперед Тиэму Пукки. Через восемь минут Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти и восстановил равенство. В добавленное к первому тайму время преимущество «Норвичу» вернул Тодд Кантвелл. На 57-й минуте Обамеянг оформил дубль и снова сравнял счет.