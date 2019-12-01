«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:2. На 11-й минуте гостей вывел вперед Джек Грилиш, через 31 минуту мяч после удара форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда отскочил от штанги в голкипера бирмингемцев Тома Хитона и оказался в воротах. На 64-й минуте Виктор Линделев вывел манкунианцев вперед, но через две минуты Тайрон Мингс сравнял счет.