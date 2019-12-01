«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:2. На 11-й минуте гостей вывел вперед Джек Грилиш, через 31 минуту мяч после удара форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда отскочил от штанги в голкипера бирмингемцев Тома Хитона и оказался в воротах. На 64-й минуте Виктор Линделев вывел манкунианцев вперед, но через две минуты Тайрон Мингс сравнял счет.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 декабря на своем поле встретится с «Тоттенхэмом». Астон Вилла в тот же день на выезде сыграет с «Челси».
|Уле Гуннар Сульшер
|Дин Смит
|Том Хитон
|42′
|Джек Грилиш(Анвар Эль-Гази)
|11′
|Виктор Линделеф
|64′
|Тайрон Мингс(Мэт Таргетт)
|66′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Том Хитон
|29
|Аарон Ван-Биссака
|24
|Фредерик Гильбер
45+3′
|2
|Виктор Линделеф
|18
|Мэт Таргетт
|5
|Харри Магуайр
7′
|15
|Эзри Конса
|21
|Дэниэл Джеймс
|40
|Тайрон Мингс
|10
|Маркус Рэшфорд
|6
|Дуглас Луис
|15
|Андреас Перейра
|7
|Джон Макгинн
|17
|Фред
24′
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
|53
|Брэндон Уильямс
62′79′
|10
|Джек Грилиш
|23
|Люк Шоу
89′
|14
|Конор Хурихэйн
81′
|8
|Хуан Мануэль Мата
74′
|8
|Хенри Лансбери
|14
|Джесси Лингард
|21
|Анвар Эль-Гази
18′
|9
|Антони Марсьяль
82′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|26
|Мэйсон Гринвуд
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|9
|18
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)