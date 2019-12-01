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1 декабря, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:2. На 11-й минуте гостей вывел вперед Джек Грилиш, через 31 минуту мяч после удара форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда отскочил от штанги в голкипера бирмингемцев Тома Хитона и оказался в воротах. На 64-й минуте Виктор Линделев вывел манкунианцев вперед, но через две минуты Тайрон Мингс сравнял счет.

После 14 туров в активе «Манчестер Юнайтед» 18 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками расположилась на 15-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 декабря на своем поле встретится с «Тоттенхэмом». Астон Вилла в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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Манчестер Юнайтед
2:2
Первый тайм: 1:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 141.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерДин Смит
Голы
Том Хитон42′
Джек Грилиш(Анвар Эль-Гази)11′
Виктор Линделеф64′
Тайрон Мингс(Мэт Таргетт)66′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Том Хитон
29Аарон Ван-Биссака
24Фредерик Гильбер
45+3′
2Виктор Линделеф
18Мэт Таргетт
5Харри Магуайр
7′
15Эзри Конса
21Дэниэл Джеймс
40Тайрон Мингс
10Маркус Рэшфорд
6Дуглас Луис
15Андреас Перейра
7Джон Макгинн
17Фред
24′
9Мораес Феррейра Уэсли
53Брэндон Уильямс
62′79′
10Джек Грилиш
23Люк Шоу
89′
14Конор Хурихэйн
81′
8Хуан Мануэль Мата
74′
8Хенри Лансбери
14Джесси Лингард
21Анвар Эль-Гази
18′
9Антони Марсьяль
82′
17Махмуд Хассан Трезеге
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые9
18Фолы8
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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