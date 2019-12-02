От Гутора до Шкурина. Символическая сборная чемпионата Беларуси по футболу — 2019

Источник: AP 2019

Гегемонию борисовского клуба прервало брестское «Динамо». Команда Марцела Лички в течение большей части сезона показывала симпатичный атакующий футбол, а руководство «бело-голубых» проводило кропотливую пиар-работу, которая не осталась без вознаграждения — «Динамо» стало самой посещаемой командой с солидным отрывом, а росту этого показателя по большому счету мешают только размеры домашнего стадиона.

Однако завершающийся сезон был хорош не только благодаря этому. Все это стало возможно только благодаря хорошим игрокам, которых в нашем чемпионате, вопреки общепринятому мнению, достаточно. Мы решили вспомнить всех лучших футболистов сезона и составить из них две символические сборные. Вот что из этого вышло.

Вратарь — Александр Гутор «(Динамо-Брест»)

Голкипер национальной сборной к 30 годам успел поиграть за три из четырех сильнейших команд Беларуси, с двумя из них взяв чемпионский титул. Победа Бреста — во многом заслуга именно Гутора. «Бело-голубые» за 30 туров пропустили всего 22 мяча (меньше только у БАТЭ и «Шахтера» — по 21) — это отличный результат, который стал возможен благодаря Гутору. Марцел Личка долго искал оптимальное сочетание центральных защитников и, кажется, нашел его только к концу сезона. Но большую часть чемпионата игроки обороны регулярного «подвозили» проблемы своему вратарю, и он с ними зачастую успешно справлялся. Кроме того, Гутор успел даже сделать голевой пас в игре со «Славией» и отбить пенальти в сложнейшем матче с «Неманом» ближе к концовке чемпионата.

Альтернатива: Игорь Довгялло («Городея»)

34-летний уроженец Витебска провел отличный сезон, став лидером Высшей лиги по количеству «сухарей» — 12. «Сахарные» по числу пропущенных стали четвертыми, сразу за тройкой медалистов. Оставить Довгялло за пределами второй сборной было бы, как минимум, несправедливо. Да простит нас минский динамовец Максим Плотников, который, безусловно, стал главным открытием сезона среди вратарей.

Правый защитник — Александар Филипович (БАТЭ)

24-летний серб был самым надежным звеном в обороне одной из двух самых мало пропускающих команд. Александар способен закрывать любую позицию в защите, чем был вынужден пользоваться Алексей Бага. В итоге Филипович отыграл все 29 матчей чемпионата (отнимаем техническую победу над минским «Торпедо») без замен. Большую часть сезона он закрывал проблемную левую бровку, однако, учитывая, что рабочая нога у серба — правая, а также повышенную конкуренцию в нашей дрим-тим на левом фланге, позволим себе вольность отправить его именно на позицию правого бека.

Альтернатива — Сергей Матвейчик («Шахтер»)

31-летний защитник давно зарекомендовал себя как один из лучших крайних защитников чемпионата. Матвейчик выполняет большой объем черновой работы, здорово подключается к атакам и часто подает стандарты. На данный момент он лучший фланговый защитник Высшей лиги. С одной оговоркой — среди белорусов.

Центральные защитники — Павел Рыбак и Александр Сачивко (оба — «Шахтер»)

«Шахтер» давно себя зарекомендовал, как команда с одной из наиболее надежных оборон. Не стал исключением и этот сезон. Залог этой надежности — пара опытных центрбеков. При этом оба защитника регулярно помогают партнерам при игре на стандартах у чужих ворот. В этом сезоне Павел и Александр забили по два мяча. Любопытно, что Рыбак среди коллег-футболистов долгие годы считается одним из самых неуступчивых оппонентов, а некоторые и вовсе называют лучшим защитником страны. Но из-за слишком высокой конкуренции именно на этой позиции в сборной к 36 годам он так и не сыграл за «белакрылых». Поэтому «вызвать» его в нашу команду мы просто обязаны. Сачивко за сборную сыграл пять матчей, но разрывать пару безусловно лучших центрбеков страны было бы безумием.

Альтернатива — Егор Филипенко (БАТЭ) и Алексей Залеский («Дняпро»)

Лишний раз писать о защитнике БАТЭ особого смысла не имеет. Выступая в родном чемпионате, Егор демонстрирует стабильно высокий уровень. Игра на втором этаже, длинный пас, хладнокровие — все остается при Филипенко и в 31 год. Из-за травмы он провел только 23 матча, поэтому на место в первой сборной не наиграл.

Присутствие Залеского даже во втором топ-11 вызовет у многих недоумение, однако на нашей стороне статистика — защитник могилевчан забил за сезон аж пять мячей, последний из которых в ворота «Торпедо-БелАЗ» позволил «Дняпро» избежать прямого вылета из «вышки». Кроме того, с Залеским на поле команда Ивана Биончика не пропускала в 10 матчах. Неплохой результат для аутсайдера, не так ли? Алексей в Могилеве чаще играет на фланге, но игра в центре для него также вполне знакома.

Левый защитник — Никола Антич («Шахтер»)

Третий игрок «горняков» и второй серб в обороне нашей команды. Он приехал в Солигорск из «Войводины» зимой и уже второй туре показал, что является игроком топ-класса, забив роскошный гол в ворота «Немана».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0CaKB6aQ70g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, во втором круге защитник вновь огорчил гродненцев, положив классный гол со штрафного.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8LWTa_4hSng" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Антич стал одним из ключевых игроков «Шахтера», который здорово работал не только в защите, но и в атаке, набрав 5 (3+2) результативных баллов. Не исключено, что отсутствие серба в октябре заметно ухудшило шансы «горняков» в борьбе за более высокие места.

Альтернатива — Годфри Стивен («Ислочь»)

19-летний нигериец в начале сезона далеко не всегда попадал в состав «волков», но постепенно закрепился не только в старте «волков», но и стал одним из наиболее полезных футболистов Виталия Жуковского в атаке. Стивен записал на свой счет пять голов и четыре ассиста — невероятный показатель для защитника из чемпионата Беларуси. Во многом это стало возможным благодаря схеме с тремя центральными защитниками, которая максимально раскрывает сильные стороны фулбека «волков». Однако пока в нашей дрим-тим мы сделаем ставку на более надежного в обороне Антича.

Центральные полузащитники — Сергей Кисляк («Динамо-Брест») и Станислав Драгун (БАТЭ)

Бывшие хавбеки минского «Динамо», феерившие в столице на стыке первых двух десятилетий XXI века, а затем почти синхронно уехавшие покорять чемпионат России, возвращались на родину, чтобы наконец-то взять чемпионство, уже в разные команды. Драгун сделал ставку на бессменного чемпиона и взял с ним два золота. В этом году пришел черед Кисляка, который после четырех серебряных наград, выигранных с минским «Динамо», добавил медаль высшей пробы.

Приход Кисляка в «Брест» прошлой осенью вызывал вопросы у болельщиков — возрастной полузащитник, последним клубом которого значился скромный «Иртыш», казался многим сбитым летчиком, неспособным принести пользу. Сперва дела у Сергея в «Динамо» действительно не ладились, однако пройдя с командой предсезонку, он окончательно застолбил за собой место в основе в паре Александром Нойоком, а к лету окончательно утвердился в качестве системообразующего игрока. Кисляк в 32 года все так же выполняет большой объем черновой работы, разгоняет атаки, выполняет большую часть стандартов и разрезает оборону соперника роскошными пасами. Игра воспитанника каменецкого футбола в созидании приносит эстетическое удовольствие, а его место в символической сборной Высшей лиги — 2019 бесспорно.

Драгун, который раньше чаще всего действовал на позиции бокс-ту-бокс, сейчас выполняет и в БАТЭ, и в сборной функции атакующего полузащитника или вовсе второго нападающего. Неудивительно, что из-за этого статистика Стаса с каждым сезоном только улучшается. В этом году он разделил второе место в бомбардирской гонке с Виталием Квашуком, забив 14 мячей, и вошел в топ-5 лучших по системе гол + пас, собрав 20 (14+6) баллов. Любопытно, что хавбек с не самыми выдающими антропометрическими данными (рост — 182 см) прямо сейчас однозначно лучший в игре на втором этаже у чужих ворот, регулярно забивая головой и за клуб, и за сборную. Само собой, чаще всего с самонаводящихся передач Игоря Стасевича. К сожалению для Станислава, его лучший сезон в карьере совпал с худшим для БАТЭ за долгие годы.

Альтернатива — Александр Нойок («Динамо-Брест») и Дэвид Тве (РЦОР-БГУ)

Украинец с пушечным ударом однозначно был бы в первой сборной, если бы не отличная статистика Драгуна. Марцел Личка сделал из Нойока и Кисляка лучшую связку опорников в чемпионате Беларуси. Они отлично дополняют и страхуют друг друга. Несмотря на россыпь звездных по меркам чемпионата Беларуси игроков, игра брестского «Динамо» строится именно на этих ребятах. Руководство клуба, готовясь к дебюту в Лиге чемпионов, уже сделало внушительное количество трансферов, однако за зону ответственности Нойока и Кисляка тренерскому штабу переживать точно не стоит. Не совсем понятно, как минское «Динамо» могло отпустить игрока такого уровня, как Александр, но он и его голы без сомнения являются украшением нашего чемпионата.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CAKOzGHWTiA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний либериец — одно из главных открытий уходящего сезона. Год назад он прилетел в Беларусь в одних шортах и с барсеткой, а сейчас Дэвид — лидер своей команды и один из лучших игроков чемпионата Беларуси в своем амплуа. Тве очень похож на звезду английской Премьер-лиги и лондонского «Челси» Нголо Канте. Оба — улыбчивые парни со скромным характером, которые всего добиваются своим трудолюбием. Небольшой рост, низкопосаженный корпус, позволяющий идти в дриблинг на высокий скорости. Кажется, что Тве, как и Канте, может на поле абсолютно все. Хавбек «студентов» выполняет внушительное количество отборов и с девятью голевыми пасами идет в тройке лучших ассистентов. Плюс ко всему поставленный удар, который позволил ему пять раз огорчить соперника. Удержать его зимой руководству «студентов» будет практически нереально, парень явно готов к игре за белорусский топ-клуб.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CMgpUjJIpXg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правый атакующий полузащитник — Павел Нехайчик («Динамо-Брест»)

Экс-игрок БАТЭ также переехал в Брест после нескольких лет скитаний по России. Полузащитник уже перешагнул 30-летний рубеж, но по-прежнему очень полезен в атаке. После Дениса Лаптева он является вторым по полезности игроком чемпиона (12 голов + 5 результативных пасов), а также идет в пятерке лучших снайперов чемпионата с 12 мячами. Один из них, кстати, принес «Бресту» выездную победу над БАТЭ (1:0) на старте сезона. Павел забивал голы на любой вкус, например, такую красоту в ворота РЦОР-БГУ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HqkgR7wGZ1M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пожалуй, Нехайчику не всегда хватало стабильности. В конце августа он был в сумасшедшей форме и за два матча против все тех же «студентов» и «Славии» набрал 7 (5+2) результативных баллов, а затем последовала травма, осенняя хандра и всего лишь один гол в семи играх. Но, несмотря на это, Павел однозначно заслужил место в топ-11.

Альтернатива — Виталий Квашук («Гомель»)

Украинец с волшебной левой долгое время шел лидером бомбардирской гонки, пока не включил финишный спурт Илья Шкурин. Для 26-летнего Квашука «Гомель» стал четвертым белорусским клубом, а 2019-й — лучшим годом в карьере. Второе место в гонке снайперов и шестое в списке самых полезных игроков — результат, безусловно, впечатляющий. Вдвойне обидно для Квашука, что «Гомель» все равно вылетел в Первую лигу, где ему вряд ли поможет Виталий, которого наверняка попытаются завлечь к себе клубы из первой четверки.

Центральный атакующий полузащитник — Элис Бакай («Шахтер»)

32-летний албанец, пожалуй, самый креативный футболист Высшей лиги. Если бы не травма, подкосившая Бакая в концовке сезона, он однозначно бы выиграл в гонке самых полезных игроков чемпионата. Хавбек набрал 21 (10+11) результативное очко в 22 играх и стал третьим по этому показателю, уступив Илье Шкурину (26, 19+7) и Игорю Стасевичу (22, 10+12). При этом и хавбек БАТЭ, и форвард РЦОР-БГУ провели больше матчей.

Благодаря качественной игре Элис получил более выгодное предложение из Бреста, где с высокой долей вероятности отвоюет место в основе у Артема Милевского. Не исключено, что, если бы не внутренние перипетии в «Шахтере», Бакай наиграл бы на звание MVP чемпионата Беларуси — 2019.

Альтернатива — Николай Януш («Шахтер»)

35-летний форвард по минимальным оценкам переживает уже третью молодость. По окончании сезона — 2017 «Шахтер» отправил ветерана «на пенсию» в «Неман», где Николай, откровенно, не феерил — скромные четыре гола и четыре ассиста в 28 матчах. Руководство «горняков», однако, лишившись зимой Дениса Лаптева, решило вернуть Януша. Возрастной нападающий стопроцентным игроком основы так и не стал, но блестяще справлялся с ролью джокера — в 16 матчах, выходя на замену, он забил семь мячей и отдал две голевые передачи. В итоге в 25 играх Николай заработал 16 (11+5) результативных баллов — это восьмой показатель в лиге и заслуженное место в нашей второй сборной.

Левый атакующий полузащитник — Игорь Стасевич (БАТЭ)

Когда журналист, упоминая в тексте Стасевича, не вспоминает о коньяке, из леса раздается похоронный марш. 34-летний вингер — по-прежнему главная креативная сила и в БАТЭ, и в сборной. Если у него не идет игра — быть беде. Полузащитник стал лучшим ассистентом лиги с 12 пасами и вторым среди самых полезных игроков.

В прошлом году хавбека во второй раз признали лучшим футболистом Беларуси и в четвертый раз лучшим игроком чемпионата страны. И если в борьбе за первую награду его вполне может обойти капитан «Краснодара» и национальной команды Александр Мартынович, то второй приз с высокой долей вероятности вновь найдет Игоря.

Альтернатива — Момо Янсане («Ислочь»)

Еще одна африканская находка «волков». «Ислочь» объявила об аренде гвинейца 6 марта, а через три дня он отдал голевую передачу в ничейном матче с БАТЭ (1:1) в Кубке Беларуси. В итоге команда Виталий Жуковского выбила борисовчан из турнира благодаря победе во втором матче (1:0), а Янсане заслужил от тренера всяческих комплиментов, который сравнивал его с Садьо Мане из «Ливерпуля». Статистика Момо — не самая выдающаяся (11 голов + 3 передачи в 27 матчах), но фишка 22-летнего вингера — в его эффективности. 6 из 11 забитых мячей принесли его команде победу, а еще три — ничью. Таким образом, 21 очко в копилке «Ислочи» из 47 — результат действий Янсане.

При этом Янсане знает толк и в эффектности.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WN4oOsaTC5M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Виталий Жуковский раскрыл Момо, но удержать его в команде практически нереально. Контракт игрока принадлежит марокканскому клубу ФЮС, а в его услугах уже заинтересован солигорский «Шахтер».

Форвард — Илья Шкурин (РЦОР-БГУ)

Зимой молодой и строптивый нападающий был вынужден выкупить свой контракт у «Витебска», чтобы иметь больше игрового времени. Правда, в основу «студентов» с ходу вписаться ему также не удавалось. Однако к концу сезона 20-летний форвард — лучший снайпер чемпионата, самый полезный по системе гол + пас с 26 (19+7) баллами и, безусловно, главное открытие этого сезона. Учитывая дефицит забивных нападающих в чемпионате, его место в символической сборной не вызывает никаких сомнений.

Альтернатива — Денис Лаптев («Динамо-Брест»)

Уроженец Мозыря уехал из Солигорска в город над Бугом за чемпионством и, вполне вероятно, более увесистым контрактом. Спустя почти год он однозначно не переживает, что пошел на это. Денис по-прежнему не может выйти на показатель даже в полгола за матч, но его роль в игре чемпионского «Динамо» одна из наиболее ключевых. Мощный Лаптев здорово цепляется за мяч, играя корпусом и позволяя тем самым шустрым вингерам «Бреста» накатывать с флангов. Поэтому место таранного форварда во второй сборной более чем оправдано.