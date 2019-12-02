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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси обыграл «Атлетико» одним ударом, Гризманна освистали на «Ванда Метрополитано»

Мадридцы были ближе к победе, но героем матча стал аргентинец — и каталонцы победили (1:0).

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Источник: AP 2019

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Атлетико» — «Барселона» — 0:1 (0:0)

Гол: Месси, 86.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.

«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Партей, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

1 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

«Теплый» прием для Гризманна, испытание для Феликса

После громкого перехода из «Атлетико» в «Барселону» прошлым летом Антуан Гризманн впервые приехал в составе новой команды на домашний стадион мадридцев. Болельщики хозяев еще до матча выразили свое отношение к бывшему кумиру: прямо на улицах оставляли перечеркнутые листовки с именем француза, а на них — игрушечных крыс.

Несмотря на обстановку, Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны». И был жестоко освистан еще на разминке.

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А вот Диего Симеоне удивил выбором игрока на позицию левого защитника: место Ренана Лоди занял Сауль. Также впервые после травмы в старте появился обладатель премии лучшему молодому футболисту мира Golden Boy-2019 Жоау Феликс.

Пожалуй, выступление этого португальского парня на фоне Лео Месси, да и всей «Барсы», было одной из главный интриг встречи. Пока полузащитник, купленный за 126 миллионов на замену Гризманну, не проявил себя в полной мере в чемпионате Испании. И недавно даже появилось видео, на котором Симеоне много раз пытается докричаться до Феликса и требует от него играть так, как хочет тренер. В целом получилось забавно, хотя в Португалии не поняли и призвали аргентинского тренера дать мировому таланту больше свободы действий.

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Три шанса «Атлетико», удача «Барсы»

С первых минут встречи мадридцы пошли вперед. Им было необходимо побеждать — команда идет шестой и уже семь раз сыграла в примере вничью. «Атлетико» мог открыть счет уже на 6-й минуте, когда отличный удар удался защитнику Эрмосо, но мяч угодил в штангу. На 20-й он же откликнулся на идеальный пас в штрафную от Феликса — «Барсу» спасла только реакция тер Штегена. В первой половине тайма каталонцы просто забыли про атаку, преимущество по ударам было 8:0 в пользу «Атлетико».

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Позже немецкий вратарь вытащил мяч с ленточки после удара головой Мораты. «Барселона» ответила похожим выпадом Пике, только защитник пробил в штангу. Почти весь первый тайм хозяева играли лучше, имели три отличных момента, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

30-й гол Месси с «Атлетико»

Второй тайм каталонцы начали куда активнее. Но и «Атлетико» в этом сопернику помог — стал чаще отходить назад и меньше прессинговать. Но даже в такой ситуации опасные моменты давались «Барсе» с трудом. В одной из контратак свой момент упустил Суарес, следом защитники заблокировали хороший удар Месси с линии штрафной.

А что же Феликс? Он покинул поле уже на 65-й минуте, отметившись одним красивым длинным пасом и изящным обыгрышем Пике. Маловато для «заменителя». Впрочем, не слишком проявил себя и француз. В середине тайма у него был отличный шанс открыть счет, однако чемпион мира-2018 пробил с лета выше ворот.

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До поры не лучшим образом смотрелся и Месси. Аргентинец, забивший 29 голов в 38 матчах с «Атлетико», создал для своих партнеров по команде несколько моментов, но был не так ярок как обычно. Однако ему хватило одного момента, чтобы решить исход матча в концовке. Лео протащил мяч, сыграл в стенку с партнером, ударил с линии штрафной и попал точно в левый угол.

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Победа с минимальным счетом позволила «Барселоне» догнать «Реал», который возглавляет турнирную таблицу.

Юлия Яковлева

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«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
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Футбол, Испания, Тур 151.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеЭрнесто Вальверде
Голы
Лионель Месси(Луис Суарес)86′
Составы команд
13Ян Облак
1Марк-Андре тер Штеген
23Киран Триппьер
20Сержи Роберто
8Ньигес Сауль
24Хуниор Фирпо
18′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
73′
15Клеман Лангле
65′
22Марио Эрмосо
21Френки де Йонг
6Коке
4Иван Ракитич
51′
5Томас Партей
8′
9Луис Суарес
9Альваро Мората
10Лионель Месси
10Анхель Корреа
21′73′
17Антуан Гризманн
11Тома Лемар
3Жерар Пике
32′83′
16Эктор Эррера
87′
23Самюэль Юмтити
12Ренан Лоди
8Артур
73′
7Жоау Феликс
66′
22Артуро Видаль
20Виктор Мачин Перес Витоло
69′
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
9Угловые5
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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