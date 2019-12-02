Месси обыграл «Атлетико» одним ударом, Гризманна освистали на «Ванда Метрополитано»
Мадридцы были ближе к победе, но героем матча стал аргентинец — и каталонцы победили (1:0).
Мадридцы были ближе к победе, но героем матча стал аргентинец — и каталонцы победили (1:0).
Чемпионат Испании. Лига 1
15-й тур
«Атлетико» — «Барселона» — 0:1 (0:0)
Гол: Месси, 86.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Жоау Феликс (Витоло, 66), Мората.
«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, де Йонг, Ракитич, Артур (Видаль, 73), Месси, Суарес, Гризманн.
Предупреждения: Партей, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
1 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
После громкого перехода из «Атлетико» в «Барселону» прошлым летом Антуан Гризманн впервые приехал в составе новой команды на домашний стадион мадридцев. Болельщики хозяев еще до матча выразили свое отношение к бывшему кумиру: прямо на улицах оставляли перечеркнутые листовки с именем француза, а на них — игрушечных крыс.
Несмотря на обстановку, Гризманн попал в стартовый состав «Барселоны». И был жестоко освистан еще на разминке.
А вот Диего Симеоне удивил выбором игрока на позицию левого защитника: место Ренана Лоди занял Сауль. Также впервые после травмы в старте появился обладатель премии лучшему молодому футболисту мира Golden Boy-2019 Жоау Феликс.
Пожалуй, выступление этого португальского парня на фоне Лео Месси, да и всей «Барсы», было одной из главный интриг встречи. Пока полузащитник, купленный за 126 миллионов на замену Гризманну, не проявил себя в полной мере в чемпионате Испании. И недавно даже появилось видео, на котором Симеоне много раз пытается докричаться до Феликса и требует от него играть так, как хочет тренер. В целом получилось забавно, хотя в Португалии не поняли и призвали аргентинского тренера дать мировому таланту больше свободы действий.
С первых минут встречи мадридцы пошли вперед. Им было необходимо побеждать — команда идет шестой и уже семь раз сыграла в примере вничью. «Атлетико» мог открыть счет уже на 6-й минуте, когда отличный удар удался защитнику Эрмосо, но мяч угодил в штангу. На 20-й он же откликнулся на идеальный пас в штрафную от Феликса — «Барсу» спасла только реакция тер Штегена. В первой половине тайма каталонцы просто забыли про атаку, преимущество по ударам было 8:0 в пользу «Атлетико».
Позже немецкий вратарь вытащил мяч с ленточки после удара головой Мораты. «Барселона» ответила похожим выпадом Пике, только защитник пробил в штангу. Почти весь первый тайм хозяева играли лучше, имели три отличных момента, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Второй тайм каталонцы начали куда активнее. Но и «Атлетико» в этом сопернику помог — стал чаще отходить назад и меньше прессинговать. Но даже в такой ситуации опасные моменты давались «Барсе» с трудом. В одной из контратак свой момент упустил Суарес, следом защитники заблокировали хороший удар Месси с линии штрафной.
А что же Феликс? Он покинул поле уже на 65-й минуте, отметившись одним красивым длинным пасом и изящным обыгрышем Пике. Маловато для «заменителя». Впрочем, не слишком проявил себя и француз. В середине тайма у него был отличный шанс открыть счет, однако чемпион мира-2018 пробил с лета выше ворот.
До поры не лучшим образом смотрелся и Месси. Аргентинец, забивший 29 голов в 38 матчах с «Атлетико», создал для своих партнеров по команде несколько моментов, но был не так ярок как обычно. Однако ему хватило одного момента, чтобы решить исход матча в концовке. Лео протащил мяч, сыграл в стенку с партнером, ударил с линии штрафной и попал точно в левый угол.
Победа с минимальным счетом позволила «Барселоне» догнать «Реал», который возглавляет турнирную таблицу.
Юлия Яковлева
|Диего Симеоне
|Эрнесто Вальверде
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|86′
|13
|Ян Облак
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|Киран Триппьер
|20
|Сержи Роберто
|8
|Ньигес Сауль
|24
|Хуниор Фирпо
18′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
73′
|15
|Клеман Лангле
65′
|22
|Марио Эрмосо
|21
|Френки де Йонг
|6
|Коке
|4
|Иван Ракитич
51′
|5
|Томас Партей
8′
|9
|Луис Суарес
|9
|Альваро Мората
|10
|Лионель Месси
|10
|Анхель Корреа
21′73′
|17
|Антуан Гризманн
|11
|Тома Лемар
|3
|Жерар Пике
32′83′
|16
|Эктор Эррера
87′
|23
|Самюэль Юмтити
|12
|Ренан Лоди
|8
|Артур
73′
|7
|Жоау Феликс
66′
|22
|Артуро Видаль
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
69′
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)