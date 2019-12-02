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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» может вернуть бывшего игрока сборной Казахстана

Полузащитник павлодарского «Иртыша» Магомед Парагульгов решил покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний футболист принадлежит алматинскому «Кайрату» и минувший сезон отыграл на правах аренды. В КПЛ-2019 на его счету 24 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

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Двухлетний контракт с «Кайратом» подходит к концу, однако есть пункт, согласно которому соглашение между двумя сторонами может быть продлено еще на один сезон. Тренерский штаб алматинцев решил предоставить шанс Парагульгову на учебно-тренировочных сборах текущей зимой, учитывая потерю Георгия Жукова и возможный уход Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Магомед Парагульгов может сыграть в качестве опорного полузащитника, а также атакующего хавбека.

Напомним, 25-летний Жуков перешел в польский клуб «Висла» из города Краков на правах свободного агента. Что касается Исламхана и Куата, то новые контракты с клубом оба игрока еще не подписали.

Вариант с «Кайратом» для Парагульгова не единственный в КПЛ. Ранее им интересовались несколько казахстанских команд.

Футболом уроженец Алматы начинал заниматься в Бельгии, после чего вернулся в Казахстан. На протяжении нескольких лет Парагульгов получал футбольное образование в Бразилии — у него появилась возможность отправиться в академию «Оле Бразил». В КПЛ дебютировал в августе 2017 года в составе «Кайрата». Также играл в первой лиге за семейский «Спартак». В 2018 году провел два матча за сборную Казахстана, однако в текущем году в ее составе не выступал.

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