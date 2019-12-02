«Кайрат» может вернуть бывшего игрока сборной Казахстана

25-летний футболист принадлежит алматинскому «Кайрату» и минувший сезон отыграл на правах аренды. В КПЛ-2019 на его счету 24 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Двухлетний контракт с «Кайратом» подходит к концу, однако есть пункт, согласно которому соглашение между двумя сторонами может быть продлено еще на один сезон. Тренерский штаб алматинцев решил предоставить шанс Парагульгову на учебно-тренировочных сборах текущей зимой, учитывая потерю Георгия Жукова и возможный уход Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата. Магомед Парагульгов может сыграть в качестве опорного полузащитника, а также атакующего хавбека.

Напомним, 25-летний Жуков перешел в польский клуб «Висла» из города Краков на правах свободного агента. Что касается Исламхана и Куата, то новые контракты с клубом оба игрока еще не подписали.

Вариант с «Кайратом» для Парагульгова не единственный в КПЛ. Ранее им интересовались несколько казахстанских команд.