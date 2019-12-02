Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.12
Верона
Рома
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетико
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван Дейк: У «Золотого мяча» будет победитель, но не будет проигравших

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии награждения «Золотого мяча» в этом сезоне.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Я очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на “Золотой мяч”, я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в минувшем сезоне. Не так много игроков могут похвастать таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Сегодня, 2 декабря, в Париже будет объявлено имя обладателя «Золотого мяча» 2019 года. На награду лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football претендуют Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Вернули бронзу. Сборная РФ по пляжному футболу стала 3-й на ЧМ
Месси обыграл «Атлетико» одним ударом в матче примеры
Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмет «Ришар»
Фуркад вступился за «чистых» россиян
Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольнения: каким вышел тур АПЛ
Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь