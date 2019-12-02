Ван Дейк: У «Золотого мяча» будет победитель, но не будет проигравших

«Я очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на “Золотой мяч”, я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в минувшем сезоне. Не так много игроков могут похвастать таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.