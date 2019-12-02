Забивавший «Астане» и «Кайрату» легионер из Франции готов остаться в КПЛ

Интерес к 28-летнему легионеру из Франции проявлял талдыкорганский «Жетысу», но Манзорро отказался от этого варианта продолжения карьеры. Также им всерьез интересовались клубы из Болгарии, где ранее полузащитник уже выступал.

В минувшем сезоне французский футболист сыграл за «Иртыш» 26 матчей, в которых забил шесть голов и сделал столько же голевых передач. Особенно тренерский штаб павлодарцев впечатлила игра Манзорро в концовке сезона, когда полузащитник редко уходил с поля без результативного действия. На его счету голы в ворота «Кайрата» и «Астаны» в двух заключительных турах КПЛ.

Свою карьеру этнический испанец начинал во Франции, где играл за «Реймс» и «Бур-ан-Бресс». После этого Манзорро выступал в Болгарии, где был на ведущих ролях в клубах «Черноморец» и «Славия». В 2017 году полузащитник оказался в литовской «Судуве», где поиграл под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина.