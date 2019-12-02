Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.12
Верона
Рома
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетико
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
15:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» продлил контракты с двумя футболистами основы

Талдыкорганский «Жетысу» продлил соглашения с двумя защитниками основы, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

По информации Transfermarkt, Олжас Керимжанов и Еркин Тапалов продлили контракты с «Жетысу» до конца 2020 года.

Читайте также
Клуб КПЛ продлил контракт с футболистом сборной Казахстана

Керимжанов выступает за семиреченцев с 2017 года.

Всего в премьер-лиге провел 37 матчей и забил один гол.

Тапалов перешел в «Жетысу» в начале 2019 года из уральского «Акжайыка».

Всего в премьер-лиге провел 96 матчей и забил один мяч.

Напомним, что «Жетысу» по итогам КПЛ-2019 занял пятое место, набрав 56 очков.

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Федерер будет изображен на монетах Швейцарии
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства
Месси обыграл «Атлетико» одним ударом в матче примеры
Колосков осудил Дзюбу, назвавшего фанатов «Спартака» фашистами
Российский хоккеист лишился работы из-за канадской жены (фото)
Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольнения: каким вышел тур АПЛ
Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь