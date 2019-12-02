«Жетысу» продлил контракты с двумя футболистами основы

По информации Transfermarkt, Олжас Керимжанов и Еркин Тапалов продлили контракты с «Жетысу» до конца 2020 года.

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Керимжанов выступает за семиреченцев с 2017 года.

Всего в премьер-лиге провел 37 матчей и забил один гол.

Тапалов перешел в «Жетысу» в начале 2019 года из уральского «Акжайыка».

Всего в премьер-лиге провел 96 матчей и забил один мяч.