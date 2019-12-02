«Жетысу» продлил контракты с двумя футболистами основы
Талдыкорганский «Жетысу» продлил соглашения с двумя защитниками основы, сообщает KazFootball.kz.
Талдыкорганский «Жетысу» продлил соглашения с двумя защитниками основы, сообщает KazFootball.kz.
По информации Transfermarkt, Олжас Керимжанов и Еркин Тапалов продлили контракты с «Жетысу» до конца 2020 года.
Керимжанов выступает за семиреченцев с 2017 года.
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Тапалов перешел в «Жетысу» в начале 2019 года из уральского «Акжайыка».
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Напомним, что «Жетысу» по итогам КПЛ-2019 занял пятое место, набрав 56 очков.