Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.12
Верона
Рома
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Атлетико
Барселона
01
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Лауреатов футбольного сезона назовут 26 декабря на церемонии «Золотой мяч — 2019»

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная церемония закрытия белорусского футбольного сезона «Звездный мяч — 2019» состоится 26 декабря в столичном спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Наверх

В мероприятии примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены исполнительного комитета АБФФ, спонсоры и партнеры футбольной федерации, а также ветераны белорусского футбола. На церемонии будут названы лауреаты сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, сильнейшие игроки из пляжного футбола и мини-футбола.

Главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны, которые получат свои «звездные мячики» в тот же день и на той же площадке.

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на декабрь 2019 года
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства
Месси обыграл «Атлетико» одним ударом в матче примеры
Колосков осудил Дзюбу, назвавшего фанатов «Спартака» фашистами
Российский хоккеист лишился работы из-за канадской жены (фото)
Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольнения: каким вышел тур АПЛ
Ветеран «Спартака» обвинил судей в помощи «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь