Лауреатов футбольного сезона назовут 26 декабря на церемонии «Золотой мяч — 2019»

В мероприятии примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены исполнительного комитета АБФФ, спонсоры и партнеры футбольной федерации, а также ветераны белорусского футбола. На церемонии будут названы лауреаты сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, сильнейшие игроки из пляжного футбола и мини-футбола.