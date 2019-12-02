Лауреатов футбольного сезона назовут 26 декабря на церемонии «Золотой мяч — 2019»
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная церемония закрытия белорусского футбольного сезона «Звездный мяч — 2019» состоится 26 декабря в столичном
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная церемония закрытия белорусского футбольного сезона «Звездный мяч — 2019» состоится 26 декабря в столичном
В мероприятии примут участие представители клубов всех белорусских лиг, члены исполнительного комитета АБФФ, спонсоры и партнеры футбольной федерации, а также ветераны белорусского футбола. На церемонии будут названы лауреаты сезона по ряду командных и индивидуальных номинаций в большом футболе, сильнейшие игроки из пляжного футбола и
Главную церемонию года предварит награждение лучших юных футболистов страны, которые получат свои «звездные мячики» в тот же день и на той же площадке.