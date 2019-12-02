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19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти на четыре дня закрыл игроков «Наполи» на базе клуба

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти закрыл игроков на базе клуба для подготовки к матчу 15-го тура против «Удинезе», сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

По сведениям издания, Анчелотти пытается найти способ завершить серию без побед, которая достигла 8 матчей. Клуб сообщил, что команда будет находиться на базе 4 дня.

После 14 матчей неаполитанцы с 20 очками располагаются на седьмом месте.

Матч между «Удинезе» и «Наполи» пройдет 7 декабря.

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