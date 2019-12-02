Алисон стал обладателем первого трофея имени Яшина

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Напомним, Алисон выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/19 в составе «Ливерпуля».

Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера «Динамо» Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим «Золотой мяч». Это случилось в 1963 году.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. Он лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.