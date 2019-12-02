Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года

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Данный приз был вручен во второй раз в истории. Награда названа в честь бывшего полузащитника мадридского «Реала» Раймона Копа, который стал первым французским игроком, получившим «Золотой мяч» (1958 год). В прошлом году обладателем награды стал нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе.

Де Лигт в прошлом сезоне выступал за голландский «Аякс», с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда из Амстердама уступила английскому «Тоттенхэму» (1:0, 2:3). Также он является чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов, финалистом Лиги Европы. Летом 2019 года он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за €75 млн.

Второе место занял английский нападающий немецкой «Боруссии» из Дортмунда Джейдон Санчо, третьим стал португальский форвард испанского «Атлетико» Жоау Фелиш.