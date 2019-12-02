Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Сампдория
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Премьер-лига
2.12
Краснодар
Тамбов
00
Футбол. Премьер-лига
2.12
ЦСКА
Арсенал Т
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
2 декабря, источник: ТАСС

Месси в рекордный шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано.

Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты.

Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

Читайте также
Месси обыграл «Атлетико» одним ударом, Гризманна освистали на «Ванда Метрополитано»

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали «Золотой мяч» больше одного раза — француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1878, 1979). Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР — Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим «Золотой мяч», Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Читайте также
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Дзюба не праздновал гол. Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
ЦСКА так и не вышел из кризиса и проиграл в домашнем матче РПЛ
Медведев признан лучшим теннисистом года в России
Боссы из НХЛ прилетели смотреть на ЦСКА. А выиграл СКА
«Быки» не обогнали паровоз Семина. «Краснодар» не смог победить
Вратарь «Ливерпуля» стал обладателем первого трофея имени Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь