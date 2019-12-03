Месси снова сделал это. У аргентинца — шестой «Золотой мяч»

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Народные победители

Когда «Золотой мяч» совместно вручали France Football и ФИФА — а это было с 2010-го по 2015 год включительно, в случаях, когда мнение публики не совпадало с официальными итогами голосования, было принято смотреть только результаты опроса журналистов. Мол, как это произошло бы раньше, когда призом владело только французское издание, и не опрашивали тренеров и капитанов сборных — то есть тех, кто, как считалось, ставит галочки в бюллетене, особо не задумываясь, особенно если речь идет о многочисленных странах третьего мира.

У журналистов обычно побеждал народный фаворит, которого вроде как незаслуженно прокатили с престижной наградой — Весли Снайдер в 2010-м или, скажем, Франк Рибери в 2013-м. И все качали головами и говорили — ну, вот видите.

Такая же реакция последовала, кстати, и в сентябре, когда на церемонии вручения призов ФИФА The Best награда лучшему игроку года досталась Лионелю Месси, а не Виргилу ван Дейку. Голландец победил в голосовании журналистов, тогда как игроки, тренеры и болельщики были за аргентинца.

Четвертая власть

Вообще, конечно, такое внимание к мнению прессы даже удивительно. Хотя истоки этого вполне объяснимы — долгое время футбол все видели глазами и словами журналистов. 60-е, 70-е, 80-е, 90-е — пока не наступила телевизионная, а потом и интернет-эпоха, именно тексты, отчеты и комментарии служили окном в большой мир.

Отсюда же и еще один стереотип про «Золотой мяч» — мол, выиграть его можно, только здорово проявив себя на больших турнирах, чемпионатах мира или Европы. Потому что посмотреть широкая аудитория, включая и журналистов могла только их, плюс главные матчи еврокубков. Никто не видел, как Лев Яшин играет в 1963 году в чемпионате СССР, однако западная публика запомнила его выдающееся выступление на «Уэмбли» за сборную мира, а также матч с Италией в отборе к ЧЕ-1964, когда он взял пенальти.

Точно также никто не видел в 1986-м, как Игорь Беланов забивает в союзной высшей лиге, но все видели его выступления в победном для киевского «Динамо» Кубке Кубков и хет-трик в ворота Бельгии на ЧМ.

Наверное, именно поэтому и было столько недоумения и огорчения, когда мимо «Золотого мяча» прокатывали Снайдера, Рибери, великих испанцев Хави и Андреса Иньесту. Потому что в нашу эпоху каждый мог убедиться, насколько они были хороши и достойны награды — сейчас любой, у кого есть доступ в интернет, может без особых усилий смотреть все матчи «Барселоны», «Реала», «Ливерпуля» или «Ювентуса», а если что-то пропустил, разобрать все моменты до мельчайших деталей в Youtube.

Лучшая церемония десятилетия

И вот сейчас, в цифровую эпоху, да и к тому же когда «Золотой мяч» уже четыре года как вернулся к прежнему формату, при наличии явного народного фаворита — ван Дейка — победил тот, кто ранее получал эту награду уже пять раз, а теперь выиграл в рекордный шестой. Месси снова на шаг впереди своего извечного антагониста Криштиану Роналду, который в этом году не попал даже в тройку лучших.

Пожалуй, в каком-то смысле это самый дорогой «Золотой мяч» для аргентинца, потому что в 2009-м он был заведомым фаворитом, а потом, при слиянии с ФИФА, появился раздражавший многих формат голосования.

Наверняка те, кто был за ван Дейка, станут критиковать журналистов, которые ничего не понимают в футболе. С другой стороны, если смотреть именно на уровень и качество игры, а не на титулы, то Месси был очень хорош и провел в этом смысле выдающийся сезон. 36 голов в чемпионате Испании-2018/19 и 51 — во всех турнирах. Уже шестая в карьере «Золотая бутса» лучшему бомбардиру в Европе. Отличная статистика. А, главное, еще никогда «Барселона» не зависела от аргентинца так сильно — его вклад в футбол каталонцев колоссален.

Ван Дейк тоже провел феноменальный сезон — именно по игре, отставив в стороне титулы. Немое восхищение вызывает один только факт — он ни разу не позволил пройти себя один в один, ни в премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов. Без него блистательный «Ливерпуль» Юргена Клоппа становится куда уязвимее.

Именно поэтому было и будет столько споров о «Золотом мяче». Именно поэтому разрыв между Месси и ван Дейком минимален — в прошлые разы преимущество победителя достигало почти 300 баллов. Именно поэтому церемония этого года — особенная и запомнится надолго.

Ван Дейка немного жаль. Он мог стать всего четвертым защитником в истории, получившим «Золотой мяч», и всего вторым, который удостоился приза именно за игру в обороне — первым стал Фабио Каннаваро в 2006-м.

Магия голов и финтов все еще сильнее. Но уступить такому Месси не обидно. Это наверняка понимает и сам ван Дейк.