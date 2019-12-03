Лионель Месси: Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать

— Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, — приводятся слова Месси в Twitter Footballogue. — Несколько лет назад, в 2009 году, я выиграл свой первый «Золотой мяч», сегодня — шестой. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать.