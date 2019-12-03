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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лионель Месси: Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от завоевания «Золотого мяча».

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Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей в карьере.

— Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, — приводятся слова Месси в Twitter Footballogue. — Несколько лет назад, в 2009 году, я выиграл свой первый «Золотой мяч», сегодня — шестой. Как говорит моя жена, не прекращайте мечтать.

Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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