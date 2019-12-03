Ван Дейк: Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?

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В ответ на просьбу прокомментировать отсутствие Роналду ван Дейк сказал: «Разве Роналду был претендентом на “Золотой мяч”?».

Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ван Дейк занял в голосовании второе место, Роналду стал третьим.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TdCnr8FMpG4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Ранее аргентинец получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.