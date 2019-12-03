Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». Да, он опять выиграл
Ван Дейк — второй. Роналду не приехал на церемонию.
Ван Дейк — второй. Роналду не приехал на церемонию.
В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» — награды лучшему игроку мира по итогам года. Организатор мероприятия France Football подготовил большой список из 30 фамилий, среди которых были даже Сон Хен Мин, Карим Бензема и Калиду Кулибали.
Но все это было для отвода глаз. Все понимали, что настоящая борьба развернется между пятикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси из «Барселоны», который выиграл чемпионат Испании, и Вирджилом ван Дейком из «Ливерпуля» — победителем Лиги чемпионов. Понимал это и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он даже отказался от поездки в Париж, предпочтя ей вечер раздачи слонов в Серии А — ведь там ему 100 процентов
На уровне сборных ни у Месси, ни у ван Дейка в 2019 году успехов не было. Так что в расчет принимались исключительно выступления за клубы. И здесь голосующие решили, что Ла Лига круче Лиги чемпионов. Ведущие церемонии держали интригу ровно час. После чего объявили, что «Золотой мяч» получил Месси. В шестой раз.
Начиная с 2008 года, лишь один раз «Золотой мяч» выигрывали не Месси и не Роналду. Год назад по
Больше всех за Лео порадовался его сын Маттео.
Также во время церемонии:
А тем временем в соцсетях было жарко.
Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Роналду и его фанаты прямо сейчас.
Жду VAR, чтобы отобрать у Месси «Золотой мяч».
Бруно Энрике заслуживал этого больше.
Худший «Золотой мяч» в истории. Ван Дейка обворовали.
Ван Дейк прямо сейчас.
Отлично. С точки зрения маркетинга это лучший выбор. С другой стороны, ван Дейк — настоящий победитель. Но мы понимаем, что это «Ливерпуль», а он защитник. Да, вы не могли. Понятно.
Удалите!
Заслуженно победил.