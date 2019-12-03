Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». Да, он опять выиграл

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В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» — награды лучшему игроку мира по итогам года. Организатор мероприятия France Football подготовил большой список из 30 фамилий, среди которых были даже Сон Хен Мин, Карим Бензема и Калиду Кулибали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TdCnr8FMpG4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но все это было для отвода глаз. Все понимали, что настоящая борьба развернется между пятикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси из «Барселоны», который выиграл чемпионат Испании, и Вирджилом ван Дейком из «Ливерпуля» — победителем Лиги чемпионов. Понимал это и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он даже отказался от поездки в Париж, предпочтя ей вечер раздачи слонов в Серии А — ведь там ему 100 процентов что-то перепадет.

На уровне сборных ни у Месси, ни у ван Дейка в 2019 году успехов не было. Так что в расчет принимались исключительно выступления за клубы. И здесь голосующие решили, что Ла Лига круче Лиги чемпионов. Ведущие церемонии держали интригу ровно час. После чего объявили, что «Золотой мяч» получил Месси. В шестой раз.

Начиная с 2008 года, лишь один раз «Золотой мяч» выигрывали не Месси и не Роналду. Год назад по какому-то странному стечению обстоятельств награда досталась Луке Модричу.

Больше всех за Лео порадовался его сын Маттео.

Также во время церемонии:

впервые был вручен трофей имени Льва Яшина лучшему голкиперу. Его получил вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт был признан лучшим молодым футболистом мира.

женский «Золотой мяч» получила Меган Рапино.

А тем временем в соцсетях было жарко. Кто-то поздравлял Месси с победой, кто-то его хейтил. А еще было много шуток.

Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Роналду и его фанаты прямо сейчас.

Жду VAR, чтобы отобрать у Месси «Золотой мяч».

Бруно Энрике заслуживал этого больше.

Худший «Золотой мяч» в истории. Ван Дейка обворовали.

Ван Дейк прямо сейчас.

Отлично. С точки зрения маркетинга это лучший выбор. С другой стороны, ван Дейк — настоящий победитель. Но мы понимаем, что это «Ливерпуль», а он защитник. Да, вы не могли. Понятно.

Удалите!

Заслуженно победил.



Месси выиграл шестую европейскую Золотую бутсу Ruptly