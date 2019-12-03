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08:59 (мск), источник: Sport24

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча». Да, он опять выиграл

Ван Дейк — второй. Роналду не приехал на церемонию.

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В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» — награды лучшему игроку мира по итогам года. Организатор мероприятия France Football подготовил большой список из 30 фамилий, среди которых были даже Сон Хен Мин, Карим Бензема и Калиду Кулибали.

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Но все это было для отвода глаз. Все понимали, что настоящая борьба развернется между пятикратным обладателем Золотого мяча Лионелем Месси из «Барселоны», который выиграл чемпионат Испании, и Вирджилом ван Дейком из «Ливерпуля» — победителем Лиги чемпионов. Понимал это и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он даже отказался от поездки в Париж, предпочтя ей вечер раздачи слонов в Серии А — ведь там ему 100 процентов что-то перепадет.

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На уровне сборных ни у Месси, ни у ван Дейка в 2019 году успехов не было. Так что в расчет принимались исключительно выступления за клубы. И здесь голосующие решили, что Ла Лига круче Лиги чемпионов. Ведущие церемонии держали интригу ровно час. После чего объявили, что «Золотой мяч» получил Месси. В шестой раз.

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Начиная с 2008 года, лишь один раз «Золотой мяч» выигрывали не Месси и не Роналду. Год назад по какому-то странному стечению обстоятельств награда досталась Луке Модричу.

Больше всех за Лео порадовался его сын Маттео.

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Также во время церемонии:

  • впервые был вручен трофей имени Льва Яшина лучшему голкиперу. Его получил вратарь «Ливерпуля» Алиссон.
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  • защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт был признан лучшим молодым футболистом мира.
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  • женский «Золотой мяч» получила Меган Рапино.
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А тем временем в соцсетях было жарко. Кто-то поздравлял Месси с победой, кто-то его хейтил. А еще было много шуток.

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Месси выиграл шестой «Золотой мяч». Роналду и его фанаты прямо сейчас.

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Жду VAR, чтобы отобрать у Месси «Золотой мяч».

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Бруно Энрике заслуживал этого больше.

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Худший «Золотой мяч» в истории. Ван Дейка обворовали.

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Ван Дейк прямо сейчас.

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Отлично. С точки зрения маркетинга это лучший выбор. С другой стороны, ван Дейк — настоящий победитель. Но мы понимаем, что это «Ливерпуль», а он защитник. Да, вы не могли. Понятно.

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Удалите!

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Заслуженно победил.


Месси выиграл шестую европейскую Золотую бутсу
Ruptly
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Как менялся имидж Месси
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