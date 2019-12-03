«Золотой мяч»: жена и дети Месси записали трогательное видео в честь лучшего футболиста мира
Семья нападающего «Барселоны» Лионеля Месси записала трогательное видео в честь вручения аргентинскому футболисту 6-го «Золотого мяча» в его карьере.
Семья нападающего «Барселоны» Лионеля Месси записала трогательное видео в честь вручения аргентинскому футболисту 6-го «Золотого мяча» в его карьере.
Церемония награждения «Золотой мяч — 2019» состоялась в Париже в понедельник, 2 декабря. После того как было объявлено, что лучшим футболистом года признан Месси, на экране включили видео, на котором жена Антонелла Рокуццо и трое детей поздравили 32-летнего нападающего с победой.
У Месси трое мальчиков — 7-летний Тьяго, 4-летний Матео и годовалый Чиро. Тьяго и Матео присутствовали на церемонии вместе с родителями и мило отпраздновали победу отца. Родившийся в 2018 году Чиро еще слишком мал для посещения таких мероприятий.
Видео было записано до церемонии. На нем Антонелла в компании всех троих детей поздравляет Лионеля с очередной наградой в карьере и говорит, что он является для нее примером и вдохновением. Тьяго отправил любимому папе воздушный поцелуй, Матео громко поздравил с гитарой в руках, а Чиро застеснялся и прижался к маме.