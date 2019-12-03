«Золотой мяч»: жена и дети Месси записали трогательное видео в честь лучшего футболиста мира

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Церемония награждения «Золотой мяч — 2019» состоялась в Париже в понедельник, 2 декабря. После того как было объявлено, что лучшим футболистом года признан Месси, на экране включили видео, на котором жена Антонелла Рокуццо и трое детей поздравили 32-летнего нападающего с победой.

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У Месси трое мальчиков — 7-летний Тьяго, 4-летний Матео и годовалый Чиро. Тьяго и Матео присутствовали на церемонии вместе с родителями и мило отпраздновали победу отца. Родившийся в 2018 году Чиро еще слишком мал для посещения таких мероприятий.

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