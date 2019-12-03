Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина

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В этот вечер отдельного внимания заслуживало вручение награды лучшему вратарю, которая получила имя олимпийского чемпиона (1956 год), победителя первого в истории чемпионата Европы (1960), пятикратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо» Льва Яшина. Фигура отечественного голкипера тесно связана с France Football и главным призом авторитетного французского журнала, который был учрежден в 1956 году, вручался 64 раза, но только однажды достался голкиперу. Им в 1963 году стал именно Яшин, в феврале 2019 года France Football назвал голкипера, получившего прозвище «Черный паук», лучшим вратарем в истории футбола (в десятке лучших он опередил англичан Гордона Бэнкса и Питера Шилтона, итальянцев Дино Дзоффа и Джанлуиджи Буффона, немца Мануэля Нойера, датчанина Петера Шмейхеля, Зеппа Майера из ФРГ, испанца Икера Касильяса и голландца Эдвина ван дер Сара — прим. ТАСС). Уже в сентябре стало известно, что в честь Яшина будет названа награда лучшему вратарю по итогам календарного года.

Церемонию, прошедшую в Париже, посетили внук легендарного голкипера Василий Фролов, вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин, а также представители руководства клуба.

Действующий голкипер команды в день мероприятия на своей странице в социальной сети Instagram назвал пару фаворитов: немца Марка-Андре тер Штегена из испанской «Барселоны» и бразильца Алиссона из английского «Ливерпуля». Также на приз имени Яшина претендовали бразилец Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), словенцы Ян Облак («Атлетико», Испания) и Самир Ханданович («Интер», Италия), немец Мануэль Нойер («Бавария», Германия), испанец Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), француз Уго Льорис («Тоттенхэм», Англия), камерунец Андре Онана («Аякс», Нидерланды) и поляк Войцех Щенсный («Ювентус», Италия).

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Бразилия — кузница вратарских талантов

Первым в истории обладателем трофея имени Льва Яшина стал Алиссон. 27-летний бразилец в календарном году завоевал два трофея — с «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов, а со сборной страны победил на Кубке Америки. В 13 матчах главного клубного турнира Европы Алиссон пропустил всего 12 мячей, сыграв шесть встреч «на ноль», а на континентальном первенстве соперники смогли поразить его ворота только один раз — это произошло в финале с командой Перу (3:1). К декабрю Алиссон успел получить признание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной Федерации футбола (ФИФА), которые назвали его лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19 и лучшим голкипером года соответственно.

Примечательно, что в тройке сильнейших оказались сразу два голкипера из Бразилии: третью строчку занял Эдерсон. Страна, для которой исторически вратарская позиция является проблемной, сейчас имеет в своем распоряжении сразу двух голкиперов мирового уровня. Тот же Эдерсон вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской футбольной лиги, но этого оказалось мало, чтобы вытеснить Алиссона в сборной Бразилии, поэтому весь Кубок Америки он провел в статусе резервиста.

Лучший голкипер 2019 года также взобрался на седьмую позицию в списке на «Золотой мяч», опередив всех из бразильцев, играющих в поле.

Внук Яшина Василий Фролов в разговоре с ТАСС положительно отозвался о выборе Алиссона первым обладателем награды. «Полностью согласен с выбором в пользу Алиссона, — сказал Фролов. — После церемонии мы очень мило с ним пообщались. Он сказал, что награда является очень серьезной и одной из важнейших в его жизни».

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, рассуждая о прогрессе Алиссона, отметил, что ему помог переход в «Ливерпуль» — один из сильнейших клубов мира. «Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но подобный успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать», — сказал специалист, назвав бразильца замечательным вратарем, который провел великолепный сезон.

Новая вершина Лионеля Месси

Главный трофей вечера получил Лионель Месси. Для 32-летнего аргентинского нападающего из «Барселоны» этот «Золотой мяч» стал уже шестым в карьере, ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Ни одному футболисту в истории награда не доставалась так часто. Ближе всех к нему находится 34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который признавался лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TdCnr8FMpG4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы выиграть шестой «Золотой мяч», Месси в 2019 году хватило титула чемпиона Испании, а также званий лучшего бомбардира национального первенства (36 голов) и Лиги чемпионов (12).

Второе место в борьбе за награду занял партнер Алиссона по «Ливерпулю» — защитник Вирджил ван Дейк. Тройку лучших замкнул Роналду, который в этом году не только помог «Ювентусу» стать чемпионом Италии, но и выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии.

В споре молодых талантов первенствовал защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, летом сменивший родной «Аякс» на «Ювентус». 20-летний игрок обороны с предыдущим клубом выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, также его команда сенсационно дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной он добрался до решающего матча «Финала четырех» Лиги наций, где голландцы со счетом 0:1 уступили португальцам. В тройку лучших футболистов в возрасте до 21 года также вошли 19-летний английский нападающий немецкой «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо и 20-летний португальский форвард испанского «Атлетико» Жоау Фелиш.