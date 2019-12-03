Спортдиректор «Юве» назвал сомнительными результаты голосования за «Золотой мяч»

«Это не сложное время для Криштиану Роналду. Мы всегда говорили, что считаем, что он заслужил выиграть “Золотой мяч”. Результаты голосования всегда сомнительны. Для Роналду это не трудное время, он пропускал тренировки из-за ушиба колена, и мы благодарим его за то, что он сделал в неоптимальных условиях», — приводит слова Паратичи Corriere dello Sport.