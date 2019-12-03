Томасов побил рекорд «Астаны» по результативности за один сезон
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов побил рекорд результативности за один сезон в
Полузащитник «Астаны» Марин Томасов побил рекорд результативности за один сезон в
Томасов в сезоне 2019 года в рамках КПЛ набрал 33 балла по системе «гол+пас», забив 19 голов и отдав 14 результативных передач.
Тем самым Томасов сумел установить рекорд результативности за один чемпионат. Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоаме, который в 2014 году отметился 16 голами и 16 результативными передачами.
Что интересно, третий показатель результативности также принадлежит Томасову. Хорват в сезоне-2018 в КПЛ набрал 14+16.
ТОП-5 по результативности (гол+пас) за сезон в КПЛ:
1. Марин Томасов — 19+14 (2019);.
2. Фокси Кетевоама — 16+16 (2014);.
3. Марин Томасов — 14+16 (2018);.
4. Андрей Тихонов — 12+17 (2009);.
5. Джуниор Кабананга — 19+4 (2017).