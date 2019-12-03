Томасов побил рекорд «Астаны» по результативности за один сезон

Томасов в сезоне 2019 года в рамках КПЛ набрал 33 балла по системе «гол+пас», забив 19 голов и отдав 14 результативных передач.

Тем самым Томасов сумел установить рекорд результативности за один чемпионат. Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоаме, который в 2014 году отметился 16 голами и 16 результативными передачами.

Что интересно, третий показатель результативности также принадлежит Томасову. Хорват в сезоне-2018 в КПЛ набрал 14+16.

ТОП-5 по результативности (гол+пас) за сезон в КПЛ:

1. Марин Томасов — 19+14 (2019);.

2. Фокси Кетевоама — 16+16 (2014);.

3. Марин Томасов — 14+16 (2018);.

4. Андрей Тихонов — 12+17 (2009);.