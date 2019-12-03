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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов побил рекорд «Астаны» по результативности за один сезон

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов побил рекорд результативности за один сезон в премьер-лиге, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Томасов в сезоне 2019 года в рамках КПЛ набрал 33 балла по системе «гол+пас», забив 19 голов и отдав 14 результативных передач.

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Тем самым Томасов сумел установить рекорд результативности за один чемпионат. Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоаме, который в 2014 году отметился 16 голами и 16 результативными передачами.

Что интересно, третий показатель результативности также принадлежит Томасову. Хорват в сезоне-2018 в КПЛ набрал 14+16.

ТОП-5 по результативности (гол+пас) за сезон в КПЛ:

1. Марин Томасов — 19+14 (2019);.

2. Фокси Кетевоама — 16+16 (2014);.

3. Марин Томасов — 14+16 (2018);.

4. Андрей Тихонов — 12+17 (2009);.

5. Джуниор Кабананга — 19+4 (2017).

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