Символическая сборная разочарований чемпионата Беларуси-2019
В нынешнем сезоне от них явно ожидали большего.
В нынешнем сезоне от них явно ожидали большего.
Перед стартом каждого чемпионата страны всякая дружина делает ставку на конкретных исполнителей. На тех, кто должен цементировать оборону, завершать атаки или вести за собой партнеров. На лидеров, если в общем. Однако справиться с грузом ответственности получается далеко не у всех. По причине несоответствия ожиданий и действительности нередко случается разочарование. Традиционно в начале декабря Pressball.by публикует символическую сборную игроков, выступление которых в высшей лиге оставило больше всего вопросов. Вы тоже составляйте — и оставляйте свои варианты в комментариях.
Андрей ГОРБУНОВ (Торпедо-БелАЗ)
6 матчей (1 «сухой»), 7 пропущенных мячей
Лучший вратарь чемпионата Беларуси-2018 и сильнейший игрок минского «Динамо» по версии клубных болельщиков после ухода из столичной дружины планировал продолжить карьеру за рубежом, но оказался в «Торпедо» — БелАЗе. В марте Горбунов отыграл гостевой поединок против команды Голландии (0:4) за «белакрылых» и дебютировал в составе жодинцев в поединке стартового тура высшей лиги с брестским «Динамо» (1:2). Изначально тренерский штаб «автозаводцев» рассчитывал на новичка как на первого номера, но после первой же встречи изменил позицию. В той домашней игре Горбунов, помимо двух пропущенных мячей, получил желтую карточку за неспортивное поведение и по совокупности эпизодов стал, пожалуй, худшим игроком поединка. Неудача стоила 36-летнему голкиперу места в стартовом составе «Торпедо» и командировок в национальную сборную. В дальнейшем Владимир Бушма настолько вдохновенно защищал жодинские ворота, что болельщики потихоньку стали забывать о Горбунове. В начале октября Андрей получил серьезную травму и выбыл из игры на
Василий ПРИЙМА (Шахтер)
6 матчей
Соглашение украинского защитника с солигорчанами рассчитано еще на год, однако вероятность досрочного увольнения довольно высока.
Виталий ДЬЯКОВ (Динамо Мн)
10 матчей, 1 гол, 1 «ассист»
После отмены легионерского статуса в белорусский чемпионат активно стали звать футболистов из России, и самым бойким из приезжих оказался Виталий Дьяков. Центральный защитник минского «Динамо» толкался с одноклубником Эдгаром Олехновичем, ругался с фанатами, хвалил Александра Лукашенко и называл белорусов злыми. В общем, был завсегдатаем новостных лент, причем не только спортивных СМИ. И если в плане медийности к Дьякову вопросов нет, то на футбольном поле от
Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ (БАТЭ)
2 матча
После подписания контракта с БАТЭ в марте 2019-го
Дмитрий ИГНАТЕНКО (Шахтер/Дняпро)
5 матчей, 1 гол
В один из лидеров «Городеи» отправился на повышение в «Шахтер», но в Солигорске не стал своим. Почему? «Конкуренция. Все вопросы к главному тренеру», — говорил 31-летний хавбек. Только однажды Игнатенко был включен Сергеем Ташуевым на матч чемпионата, но на поле не появился. Мириться с таким положением дел матерый игрок не хотел, а потому в июне уволился из «Шахтера» и подписал контракт с могилевским «Дняпром» — клубом, давшим ему путевку в большой футбол. Ожидалось, что опыт Игнатенко поможет дружине Ивана Биончика подняться с подвала турнирной таблицы на безопасное от вылета в первую лигу место, но этого не произошло. Начиналось все неплохо: именно гол Дмитрия принес «Дняпру» домашнюю победу над «Минском» (1:0) в 19-м туре. Однако уже в следующем матче против «Городеи» (2:3) хавбек не реализовал пенальти. После победы над «Слуцком» (2:0) Иван Биончик объяснил отсутствие в заявке на матч Игнатенко тем, что в его распоряжении есть игроки, которые «лучше готовы и больше подходят под структуру игры». За три осенних месяца Игнатенко провел только один матч в лиге, контракт с «Дняпром» рассчитан до конца сезона.
Владислав РЫЖКОВ (Витебск)
12 матчей, 1 гол
Воспитанник московского «Спартака» должен был усилить витебскую команду накануне старта в еврокубках, но все пошло вопреки ожиданиям. «Увы, трансфер не сработал», — слова директора «Витебска» Николая Вайтюховского. Его же цитата: «Ошибки в селекции «Витебска» перед сезоном? Как можно не признавать очевидное?!». Россияне Даниил Чалов и Ильмир Нурисов, украинцы Владимир Приемов и Максим Фещук — никто из них не оправдал возложенных ожиданий.
Абдуллахи ОЙЕДЕЛЕ (Слуцк)
9 матчей
Для пересчета всех африканцев в клубной истории «Слуцка» у вас не хватит пальцев двух рук, хотя вряд ли вы вспомните хотя бы половину, да и покинувшего команду Ойеделе наверняка скоро позабудете. Схема такая: российский агент Дмитрий Селюк любит рекомендовать руководителям клуба африканцев, а боссы «бело-синих» — подписывать с игроками контракт. Бывали трансферы удачные, но чаще — мимо. От славного парня Абдуллахи ждали многого как минимум по двум причинам. Первая — результативность. Ойеделе настрелял 8 голов в 9 матчах за молдавский «Саксан» и поехал на повышение в «Хапоэль» из города Акко, но вскоре вернулся
Глеб РАССАДКИН (Неман)
14 матчей, 3 гола
Игроки «Немана» забили
Эдуард ВИШНЯКОВ (Шахтер)
3 матча
Форвард сборной Латвии оказался в «Шахтере» по настоянию Сергея Ташуева. Вишняков долгое время просматривался тренерами солигорцев и подписал контракт в конце марта, уже после кубковых встреч с «Белшиной». Горняков не спугнуло то, что 29-летний форвард весь 2018 год пропустил
Антона САРОКА (БАТЭ)
12 матчей, 2 гола, 2 «ассиста»
Возвращение нападающего в белорусский чемпионат выглядело обоюдовыгодным: атака БАТЭ с уходом Николая Сигневича требовала усиления, самому форварду после провального сезона в бельгийском «Локерене» требовалась перезагрузка. 27-летний игрок заключил сделку с борисовским клубом на правах свободного агента. Чемпионат Сарока начал как основной форвард БАТЭ и уже во втором туре оформил дубль в ворота «Энергетика"-БГУ (4:0). Пару голов мог забить и брестскому «Динамо» (0:1), но не реализовал созданные «верняки». Вскоре подвело здоровье — в майском матче с «Городеей» (0:1) Антон повредил правую ногу. Восстановление заняло меньше месяца, но перед самым стартом в Лиге чемпионов он снова травмировался — и восстанавливался до «Астаны». В середине сентября Сарока вышел в «старте» на матч с «Городеей» (2:1) и доиграл до 53-й минуты — обострилась проблема с суставом. Ориентировочный срок восстановления не называется, скрыт от общественности и длительность контракта с БАТЭ.
Кирилл ВЕРГЕЙЧИК (Динамо Мн)
11 матчей, 1 гол, 2 «ассиста»
Сейчас можно утверждать, что переезд игрока с севера страны в столицу разочаровал все футбольные стороны. «Витебск» потерял забивного форварда и не смог найти замену, «Динамо» ввиду отсутствия альтернативы (или тренерского своенравия?) приходилось мириться с безрезультативностью Кехинде Фатаи, сам Вергейчик на новом месте не отыграл ни одного поединка целиком и закончил сезон с худшей за шесть лет бомбардирской статистикой. Запомнился игрок и некрасивым поведением: в мае, оттачивая бомбардирский «скилл» в турнире дублеров, Вергейчик за попытку ударить соперника получил красную карточку — и четыре матча дисквалификации вслед за ней. С приходом в команду Сергея Гуренко 28-летний нападающий вышел из тени и стал появляться на поле, но по большей части разочаровывал своей игрой. Статистика невысокого качества — два «ассиста» в матче с «Энергетиком"-БГУ (6:1) и
Николай ИВАНОВ, Вадим ЕРМАК (инфографика)