Символическая сборная разочарований чемпионата Беларуси-2019

Источник: pressball.by

Перед стартом каждого чемпионата страны всякая дружина делает ставку на конкретных исполнителей. На тех, кто должен цементировать оборону, завершать атаки или вести за собой партнеров. На лидеров, если в общем. Однако справиться с грузом ответственности получается далеко не у всех. По причине несоответствия ожиданий и действительности нередко случается разочарование. Традиционно в начале декабря Pressball.by публикует символическую сборную игроков, выступление которых в высшей лиге оставило больше всего вопросов. Вы тоже составляйте — и оставляйте свои варианты в комментариях.

Андрей ГОРБУНОВ (Торпедо-БелАЗ)

6 матчей (1 «сухой»), 7 пропущенных мячей



Лучший вратарь чемпионата Беларуси-2018 и сильнейший игрок минского «Динамо» по версии клубных болельщиков после ухода из столичной дружины планировал продолжить карьеру за рубежом, но оказался в «Торпедо» — БелАЗе. В марте Горбунов отыграл гостевой поединок против команды Голландии (0:4) за «белакрылых» и дебютировал в составе жодинцев в поединке стартового тура высшей лиги с брестским «Динамо» (1:2). Изначально тренерский штаб «автозаводцев» рассчитывал на новичка как на первого номера, но после первой же встречи изменил позицию. В той домашней игре Горбунов, помимо двух пропущенных мячей, получил желтую карточку за неспортивное поведение и по совокупности эпизодов стал, пожалуй, худшим игроком поединка. Неудача стоила 36-летнему голкиперу места в стартовом составе «Торпедо» и командировок в национальную сборную. В дальнейшем Владимир Бушма настолько вдохновенно защищал жодинские ворота, что болельщики потихоньку стали забывать о Горбунове. В начале октября Андрей получил серьезную травму и выбыл из игры на три-четыре месяца. Контракт вратаря с клубом действует до конца 2020 года.



Василий ПРИЙМА (Шахтер)

6 матчей



Соглашение украинского защитника с солигорчанами рассчитано еще на год, однако вероятность досрочного увольнения довольно высока. Во-первых, игрок разочарован своим положением в «Шахтере», где за весь сезон провел лишь два полных матча в высшей лиге. Во-вторых, в клубе явно ожидали большего от футболиста, поигравшего за «Торино» и «Фрозиноне» в Италии, донецкий «Металлург» и «Зарю» в Украине. В-третьих, новый вожак солигорской дружины Юрий Вернидуб был крайне недоволен отношением Приймы к тренировочному процессу в Луганске, где они работали вместе. На этой почве у них возник конфликт, решением которого и стал переезд игрока в Беларусь. Ну, а теперь Прийма и Вернидуб вновь работают вместе, получают ли от этого удовольствие — неизвестно. Сейчас в «Шахтере» пересматривают ростер и решают, кого оставить и отпустить. Так, защитник Александр Сачивко официально продлил контракт с клубом, его партнер по обороне Павел Рыбак, по сведениям «Прессбола», намерен покинуть Солигорск. Помимо Приймы, к категории разочаровавших следует отнести Максима Бордачева и Александра Володько, которые за весь сезон ни разу не сыграли в чемпионате. Сергей Ташуев говорил о хронических проблемах со спинами у этих футболистов, поэтому мы не стали включать их в нашу «антисборную».



Виталий ДЬЯКОВ (Динамо Мн)

10 матчей, 1 гол, 1 «ассист»



После отмены легионерского статуса в белорусский чемпионат активно стали звать футболистов из России, и самым бойким из приезжих оказался Виталий Дьяков. Центральный защитник минского «Динамо» толкался с одноклубником Эдгаром Олехновичем, ругался с фанатами, хвалил Александра Лукашенко и называл белорусов злыми. В общем, был завсегдатаем новостных лент, причем не только спортивных СМИ. И если в плане медийности к Дьякову вопросов нет, то на футбольном поле от экс-игрока московского «Динамо» и «Ростова» ждали большего. Не только от него: на схожем уровне разочаровали другие россияне с солидным «бэкграундом» — Георгий Тигиев и Алан Чочиев. В принципе, из бывших и нынешних игроков «Динамо» можно сформировать половину нашей «антисборной», но мы условились брать не более двух игроков из одного клуба. Что до Дьякова, то он покинул столичную дружину в июне. Возглавивший команду Сергей Гуренко сразу же принялся за «чистку» состава и убрал немало игроков, которых привел в клуб предыдущий тренер Роман Пилипчук. Примечательно, что за полгода Дьяков так и не смог найти себе нового работодателя.



Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ (БАТЭ)

2 матча



После подписания контракта с БАТЭ в марте 2019-го экс-защитник молодежной сборной России заявил, что хочет играть, прогрессировать и завоевывать трофеи. Получилось мимо по всем заявленным пунктам, и в этом виноват только он сам. Ходжаниязов дебютировал за борисовский клуб во втором туре чемпионата с «Энегетиком» — БГУ (4:0), сыграв на левом фланге обороны. Следующий поединок против брестских динамовцев (0:1) Ходжаниязов ожидаемо пропустил, а против «Славии» (2:1) вышел в «старте». Та апрельская встреча с мозырянами Джамалдину однозначно не удалась: уже на третьей минуте он «привез» пенальти в ворота своего клуба. Больше в чемпионате Беларуси россиянин не играл — провел пару встреч в рамках Кубка Беларуси и в августе перестал появляться даже на тренировках БАТЭ. Имея контракт с борисовчанами, Джамалдин засветился в Санкт-Петербурге, где играл за любительскую команду «Мекан». Официально Ходжаниязов и БАТЭ расстались в сентябре, когда клубная пресс-служба рапортовала о переходе 23-летнего россиянина в азербайджанский «Сумгаит». В принципе, заиграть в составе «желто-синих» не удалось ни одному пришедшему зимой игроку, а некоторые новобранцы (Эмиль Йонассен, Амир Натхо, Кирилл Кириленко) покинули БАТЭ по ходу сезона.

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Дмитрий ИГНАТЕНКО (Шахтер/Дняпро)

5 матчей, 1 гол



В один из лидеров «Городеи» отправился на повышение в «Шахтер», но в Солигорске не стал своим. Почему? «Конкуренция. Все вопросы к главному тренеру», — говорил 31-летний хавбек. Только однажды Игнатенко был включен Сергеем Ташуевым на матч чемпионата, но на поле не появился. Мириться с таким положением дел матерый игрок не хотел, а потому в июне уволился из «Шахтера» и подписал контракт с могилевским «Дняпром» — клубом, давшим ему путевку в большой футбол. Ожидалось, что опыт Игнатенко поможет дружине Ивана Биончика подняться с подвала турнирной таблицы на безопасное от вылета в первую лигу место, но этого не произошло. Начиналось все неплохо: именно гол Дмитрия принес «Дняпру» домашнюю победу над «Минском» (1:0) в 19-м туре. Однако уже в следующем матче против «Городеи» (2:3) хавбек не реализовал пенальти. После победы над «Слуцком» (2:0) Иван Биончик объяснил отсутствие в заявке на матч Игнатенко тем, что в его распоряжении есть игроки, которые «лучше готовы и больше подходят под структуру игры». За три осенних месяца Игнатенко провел только один матч в лиге, контракт с «Дняпром» рассчитан до конца сезона.



Владислав РЫЖКОВ (Витебск)

12 матчей, 1 гол



Воспитанник московского «Спартака» должен был усилить витебскую команду накануне старта в еврокубках, но все пошло вопреки ожиданиям. «Увы, трансфер не сработал», — слова директора «Витебска» Николая Вайтюховского. Его же цитата: «Ошибки в селекции «Витебска» перед сезоном? Как можно не признавать очевидное?!». Россияне Даниил Чалов и Ильмир Нурисов, украинцы Владимир Приемов и Максим Фещук — никто из них не оправдал возложенных ожиданий. Из-за провальной трансферной кампании (и ставки не на тех) «северяне» выбыли из Кубка Беларуси уже на стадии 1/8 финала, хотя еще в мае сражалась в финале турнира, а также закончили сезон на 13-м месте, сдав на девять позиций в сравнении с чемпионатом-2018! Разумеется, виноват в этом не только Рыжков, тем более он покинул клуб в августе. Просто на Владислава возлагалось чуть больше надежд, чем на того же Нурисова, который даже в российской премьер-лиге не играл. Другое дело Рыжков: «Спартак», «Кубань», «Волга», «Арсенал»… Но вот единственный опыт за рубежом у 29-летнего хавбека не вышел удачным.



Абдуллахи ОЙЕДЕЛЕ (Слуцк)

9 матчей



Для пересчета всех африканцев в клубной истории «Слуцка» у вас не хватит пальцев двух рук, хотя вряд ли вы вспомните хотя бы половину, да и покинувшего команду Ойеделе наверняка скоро позабудете. Схема такая: российский агент Дмитрий Селюк любит рекомендовать руководителям клуба африканцев, а боссы «бело-синих» — подписывать с игроками контракт. Бывали трансферы удачные, но чаще — мимо. От славного парня Абдуллахи ждали многого как минимум по двум причинам. Первая — результативность. Ойеделе настрелял 8 голов в 9 матчах за молдавский «Саксан» и поехал на повышение в «Хапоэль» из города Акко, но вскоре вернулся из-за проблем с визой. Вторая — мотивация. Не получилось в Израиле — можно в Россию, где у агента Селюка налажено сотрудничество с «Тамбовом», однако для этого нужна хорошая статистика в белорусской «вышке». Только вот совсем скоро стало известно, что Ойеделе вовсе не тот, за кого себя выдает. И ладно футбольные показатели — заиграть в чужой стране не каждому под силу. Выяснилось, игроку никак не 19 лет — количество прожитых лет можно смело увеличивать в полтора раза…



Глеб РАССАДКИН (Неман)

14 матчей, 3 гола



Игроки «Немана» забили всего-то 28 голов за весь чемпионат, что является гнетущей скукой и безнадежной печалью — унынием, если одним словом. А кто, спрашивается, должен нести ответ за атакующую дисфункцию? Все вместе — это понятно, но общие обязанности доступным языком расписаны в футбольном уставе. Ближе всех к воротам соперника располагаются нападающие. Основной целью нападающих является забивание голов. В таком духе… За атаку в «Немане» главным образом отвечает выписанный у кропивницкой «Звезды» Рассадкин. Половина прошлого сезона, которую форвард провел в Гродно на правах аренды, ушла, допустим, на адаптацию. Ну, а потом ведь Глебу предложили двухлетний контракт не за красивую бороду? В целом своими результатами в чемпионате-2019 Рассадкин разочаровал, но пару раз сыграл ярко: в июне забил минскому «Торпедо» (3:0), в июле дважды поразил ворота «Энергетика"-БГУ (4:2). Из-за травмы пропустил весь август и сентябрь, ну, а после возвращения на поле голов не забивал.



Эдуард ВИШНЯКОВ (Шахтер)

3 матча



Форвард сборной Латвии оказался в «Шахтере» по настоянию Сергея Ташуева. Вишняков долгое время просматривался тренерами солигорцев и подписал контракт в конце марта, уже после кубковых встреч с «Белшиной». Горняков не спугнуло то, что 29-летний форвард весь 2018 год пропустил из-за травмы. «Вишняков с чувством гола, поигравший на хорошем уровне, без проблем с коммуникацией. И фактурный — похож на Дениса Лаптева», — говорил в январе Ташуев. Ну, а в высшей лиге Эдуард дебютировал только в конце августа — после свиданий с «Торино» в Лиге Европы. В чемпионате Беларуси провел суммарно 25 минут. Трансфер Вишнякова — межсезонная неудача горняков, одна из многих. Ион Николаеску, Владимир Хващинский, приобретенный летом Лаша Шиндагоридзе — все «мимо», и это только из нападающих. Зато классно делал свою работу Николай Януш и раззабивался к концу года Дарко Бодул — на двоих у них 19 (11+8) голов в чемпионате.



Антона САРОКА (БАТЭ)

12 матчей, 2 гола, 2 «ассиста»

Источник: AFP 2019





Возвращение нападающего в белорусский чемпионат выглядело обоюдовыгодным: атака БАТЭ с уходом Николая Сигневича требовала усиления, самому форварду после провального сезона в бельгийском «Локерене» требовалась перезагрузка. 27-летний игрок заключил сделку с борисовским клубом на правах свободного агента. Чемпионат Сарока начал как основной форвард БАТЭ и уже во втором туре оформил дубль в ворота «Энергетика"-БГУ (4:0). Пару голов мог забить и брестскому «Динамо» (0:1), но не реализовал созданные «верняки». Вскоре подвело здоровье — в майском матче с «Городеей» (0:1) Антон повредил правую ногу. Восстановление заняло меньше месяца, но перед самым стартом в Лиге чемпионов он снова травмировался — и восстанавливался до «Астаны». В середине сентября Сарока вышел в «старте» на матч с «Городеей» (2:1) и доиграл до 53-й минуты — обострилась проблема с суставом. Ориентировочный срок восстановления не называется, скрыт от общественности и длительность контракта с БАТЭ.



Кирилл ВЕРГЕЙЧИК (Динамо Мн)

11 матчей, 1 гол, 2 «ассиста»



Сейчас можно утверждать, что переезд игрока с севера страны в столицу разочаровал все футбольные стороны. «Витебск» потерял забивного форварда и не смог найти замену, «Динамо» ввиду отсутствия альтернативы (или тренерского своенравия?) приходилось мириться с безрезультативностью Кехинде Фатаи, сам Вергейчик на новом месте не отыграл ни одного поединка целиком и закончил сезон с худшей за шесть лет бомбардирской статистикой. Запомнился игрок и некрасивым поведением: в мае, оттачивая бомбардирский «скилл» в турнире дублеров, Вергейчик за попытку ударить соперника получил красную карточку — и четыре матча дисквалификации вслед за ней. С приходом в команду Сергея Гуренко 28-летний нападающий вышел из тени и стал появляться на поле, но по большей части разочаровывал своей игрой. Статистика невысокого качества — два «ассиста» в матче с «Энергетиком"-БГУ (6:1) и один-единственный гол в ворота «Дняпра» (2:0).