Главные итоги завершившегося чемпионата страны по футболу

Источник: AP 2019

Заключительный тур первенства не нес в себе медальной интриги, но должен был назвать команду, которой предстоит «еще помучиться», — сыграть стыковые поединки с брестским «Рухом» (5 и 8 декабря) за право в следующем году выступить в элите. Неудачником оказался могилевский «Дняпро», в драматичном и очень непредсказуемом поединке уступивший «студентам» из «Энергетика‑БГУ» — 3:5.



Веселые качели чемпионата страны раскачивались в полный мах на протяжении восьми месяцев. За это время случилось немало любопытных и знаковых событий. Вспомним о самых главных.

Смена караула

Брест — чемпион! Впервые в своей истории (до этого была лишь бронза дебютного суверенного первенства‑1992) «Динамо» стало царем горы. Да не просто взобралось на вершину, а сумело сбросить оттуда борисовский БАТЭ. 13 лет борисовчане безраздельно властвовали на внутренней арене. «Кто ж его посадит, он же памятник», — слышалось отовсюду, когда речь заходила о смене чемпиона. Однако Брест смог свалить этот гранитный монумент и, похоже, теперь собирается писать свою, не менее увлекательную и долгую историю побед. «Динамо» кропотливо выстраивает систему детских школ по всей стране, лихо работает над имиджем, планирует строительство новой арены. В общем, с города над Бугом слышится бодрое и уверенное: «Через 4 года здесь будет город‑сад!» Впрочем, конкуренты тоже не дремлют и просто так сдаваться на милость новому гегемону не собираются. Впрочем, это будет уже совсем другая история.

Человек‑гол

Илья Шкурин — главный бомбардир чемпионата! Этот 20‑летний витебский отрок лихо ворвался в нашу футбольную жизнь, сделав ее чуть интереснее и значительно разнообразнее. Форвард минского «Энергетика» наколотил в ворота соперников 19 мячей (плюс семь голевых передач) — результат очень приличный. Особенно с учетом того факта, что в последний раз больше забивал лишь Руслан Василюк и было это аж в 2007 году, — 12 лет назад! О том, что Илья — парень с большим талантом, говорит и тот факт, что пару лет назад он ездил на просмотр в киевское «Динамо» и вполне мог бы там закрепиться, если бы не обидная травма. Однако не зря говорят: что ни делается — к лучшему. Переход в «Энергетик», где Шкурин почувствовал себя лидером и получил свободу действий, повлиял на него с самой лучшей стороны: парень заматерел и раскрылся. Пока, правда, все его голы не произвели впечатления на главного тренера сборной Михаила Мархеля, который упорно не замечает молодого бомбардира.

А судьи кто?

Аккомпанемент недовольства работой арбитров стал в нынешнем сезоне привычным сопровождением едва ли не каждого тура чемпионата страны. Ошибок в действиях людей со свистком было и правда много. Потому и бурлил котел эмоций, обдавая всех нас кипяточком. Чего стоит только вулкан страстей после матча в Бресте, где «Динамо» принимало «Шахтер»! Однако среди всех этих скандалов и интриг следует выделить арбитра, который провел сезон уверенно и в своей ипостаси тоже вполне может считаться чемпионом. Амин Кургхели практически не допускал помарок, действовал четко и уверенно, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. Пожалуй, можно говорить, что в Беларуси появился еще один по‑настоящему крепкий арбитр. Амину при этом всего 28 лет, а в высшей лиге он дебютировал год назад, в конце октября 2018‑го! У Кургхели алжирские корни, но родился он в Гомеле, где и начал свою футбольную карьеру. Выступал, правда, только за команды низших лиг, но играл весьма результативно: в сезоне‑2014 сыграл 30 матчей за «Жлобин», в которых забил 38 мячей, и стал лучшим бомбардиром второй лиги. Судить начал 4 года назад. Любопытно, что наш лучший на сегодня рефери Алексей Кульбаков тоже родом из Гомеля. Алексей, правда, матчи высшей лиги стал судить, когда ему было всего 23 года, а в 25 уже получил международную категорию. Так что Амину Кургхели есть к чему стремиться и на кого равняться!

Команда молодости

Минский «Энергетик‑БГУ» — самая молодая, горячая и зрелищная команда чемпионата! Дебютант высшей лиги с ходу сумел влюбить в себя всех болельщиков разом: минчане не смотрели на громкие имена оппонентов и никогда не играли в скучный, унылый защитный футбол. Их девиз «Шашки наголо!» не всегда приносил успех, но это была лихая музыка, которая стала не просто украшением чемпионата, но и удивительной ноткой, добавившей колорита. 52 забитых мяча (больше только у трио призеров!) для команды, которая до последнего боролась за выживание, — фантастика! О многом, кстати, говорит и тот факт, что в последнем и очень важном матче «Энергетик» разбил «Дняпро» в своем фирменном стиле — 5:3! Удивительная команда, побольше бы таких!.





ТАБЛО



Чемпионат Беларуси. 30-й тур



«Энергетик‑БГУ» — «Дняпро» — 5:3 (Юдчиц, 4, 37, Шкурин, 75, 78, Совпель, 85; Козлов, 31, Грибовский, 46, 63), «Торпедо‑БЕЛАЗ» — БАТЭ — 1:2 (Юсов, 13; Драгун, 15, Стасевич, 80), «Динамо» (Мн) — «Динамо» (Бр) — 1:3 (Зубович, 52; Гордейчук, 38, Нойок, 58, Лаптев, 65), «Витебск» — «Славия» — 0:2 (Чухлей, 78, Потапов, 80), «Ислочь» — «Минск» — 1:1 (Янсане, 90+2; Чаговец, 90+3), «Шахтер» — «Городея» — 1:0 (Ллуллаку, 9), «Слуцк» — «Неман» — 2:1 (Бураев, 13, Трубило, 39; Якимов, 90), «Гомель» — «Торпедо» (Мн) — 3:0 (технический результат).

ВЕСНА ПОКАЖЕТ