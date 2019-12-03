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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей», завоёванных игроками клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

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Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.

Благодаря этому каталонский клуб опередил своего принципиального соперника — «Реал» — по количеству «Золотых мячей», завоёванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев — 11.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «сливочных» в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Роналдо (2002), Луиш Фигу (2000), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

В составе сине-гранатовых обладателями награды становились Луис Суарес (1960), Йохан Круифф (1973, 1974), Христо Стоичков (1994), Ривалдо (1999), Роналдиньо (2005) и Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

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