«Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей», завоёванных игроками клуба
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.
Благодаря этому каталонский клуб опередил своего принципиального соперника — «Реал» — по количеству «Золотых мячей», завоёванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев — 11.
У «сливочных» в разные годы приз доставался таким игрокам, как Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймон Копа (1958), Роналдо (2002), Луиш Фигу (2000), Фабио Каннаваро (2006), Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).
В составе