«Барселона» обошла «Реал» по числу «Золотых мячей», завоёванных игроками клуба

Для аргентинца это уже шестая самая престижная индивидуальная футбольная награда.



Благодаря этому каталонский клуб опередил своего принципиального соперника — «Реал» — по количеству «Золотых мячей», завоёванных футболистами клуба. У «Барселоны» их теперь 12, у мадридцев — 11.