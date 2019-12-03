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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Ибрагимович вернётся в «Милан»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, контракт которого с американским клубом истекает в конце этого месяца, определился с местом продолжения карьеры.

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Источник: AP 2019

Как утверждает The Telegraph, следующей командой 38-летнего футболиста станет «Милан», за который он уже выступал в период с 2010 по 2012 год. После продолжительных раздумий швед согласился на возвращение в стан россонери и, по словам издания, уже согласовал с клубом условия контракта.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет объявить о переходе Ибрагимовича 15 декабря. В этот день клуб отметит своё 120-летие, и по задумке руководства подписание контракта со Златаном станет подарком для болельщиков.

Ранее Ибрагимович также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».


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