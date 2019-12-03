Экс-игрок сборной Казахстана может вернуться в «Актобе»

Ранее в интервью корреспонденту Хайруллин рассказал, что инициатором расставания с ним был главный тренер кызылординцев Стойчо Младенов.

В итоге «Кайсар» закончил сезон на шестом месте в КПЛ, а также завоевал Кубок Казахстана. В будущем году клуб выступит в квалификации Лиги Европы.

В настоящее время Марат Хайруллин продолжает тренироваться в родной Казани, набирая форму в составе молодежного состава «Рубина».

Вариант с «Актобе» для атакующего полузащитника не единственный в Казахстане. Им также интересуются ряд клубов КПЛ, однако тренерский штаб вылетевшего из премьер-лиги «Актобе» проявляет наибольшую активность. В ближайшее время опытный футболист определится с клубом.

Напомним, «Актобе» в минувшем сезоне занял последнее, двенадцатое место и в будущем году сыграет в первой лиге.