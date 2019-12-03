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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Казахстана может вернуться в «Актобе»

Бывший полузащитник сборной Казахстана по футболу Марат Хайруллин ведет переговоры с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz. 35-летний футболист остается без клуба после ухода из кызылординского «Кайсара».

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Ранее в интервью корреспонденту Хайруллин рассказал, что инициатором расставания с ним был главный тренер кызылординцев Стойчо Младенов.

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В итоге «Кайсар» закончил сезон на шестом месте в КПЛ, а также завоевал Кубок Казахстана. В будущем году клуб выступит в квалификации Лиги Европы.

В настоящее время Марат Хайруллин продолжает тренироваться в родной Казани, набирая форму в составе молодежного состава «Рубина».

Вариант с «Актобе» для атакующего полузащитника не единственный в Казахстане. Им также интересуются ряд клубов КПЛ, однако тренерский штаб вылетевшего из премьер-лиги «Актобе» проявляет наибольшую активность. В ближайшее время опытный футболист определится с клубом.

Напомним, «Актобе» в минувшем сезоне занял последнее, двенадцатое место и в будущем году сыграет в первой лиге.

Хайруллин дважды переходил в «Актобе», проведя в общей сложности за эту команду восемь с половиной сезонов. За это время он четырежды становился чемпионом Казахстана, завоевывал Кубок и дважды — Суперкубок страны. После ухода из «Актобе» в 2015 году защищал цвета «Окжетпеса», «Атырау» и «Кайсара». За сборную Казахстана сыграл 13 матчей.

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