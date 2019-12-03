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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался легендарный тренер «Кайрата»

Бывший полузащитник и тренер «Кайрата» Леонид Остроушко скончался на 84-м году жизни, передает корреспондент Vesti.kz.

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Заслуженный тренер Казахской ССР, России и Узбекистана родился 10 августа 1936 года в Запорожской области Украинской ССР, но в детстве оказался в Алматы, где и начал заниматься футболом. Почти всю игровую карьеру хавбек провел в «Кайрате»: в высшей лиге на его счету 200 матчей и восемь голов, а в первой — 55 мячей.

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В 1968 году Остроушко стал тренером. В советские годы он поработал с «Кайратом», карагандинским «Шахтером» и «Целинником». После развала СССР Остроушко возглавлял олимпийскую сборную Казахстана, «Есиль-Богатырь», все тот же «Кайрат», российские «Смена-Сатурн» и «Спартак-Орехово», узбекистанские «Навбахор» и «Дустлик», сборную Узбекистана и белорусский «Динамо» (Минск).

С «Кайратом» Остроушко выигрывал первую лигу чемпионата СССР и Кубок Казахстана-2003. В 1986 году его по ходу сезона сменил Тимур Сегизбаев — тогда алматинский клуб занял седьмое место, что стало его лучшим результатом за все время участия в высшей лиге СССР. С «Дустликом» Остроушко делал «золотой дубль», а с «Динамо» выигрывал чемпионат Беларуси.

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