«Монако» и ПСЖ в январе проведут два матча за четыре дня в чемпионате Франции
ТАСС, 3 декабря. Встреча 15-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами «Монако» и «Пари Сен-Жермен», ранее перенесенная
ТАСС, 3 декабря. Встреча 15-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами «Монако» и «Пари Сен-Жермен», ранее перенесенная
Встреча была запланирована на воскресенье и должна была пройти на домашнем стадионе «Монако», матч начнется в 23:00 мск. На 12 января в чемпионате Франции запланирован матч 20-го тура ПСЖ — «Монако». Таким образом, «Монако» и ПСЖ проведут два матча за четыре дня.
«Лига назначила перенесенный с 1 декабря матч с ПСЖ на 15 января», — говорится в заявлении
В составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
ПСЖ идет на первом месте в турнирной таблице, набрав после 14 туров 33 очка, «Монако» занимает 14-ю строчку, в активе клуба 18 очков.