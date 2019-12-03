«Монако» и ПСЖ в январе проведут два матча за четыре дня в чемпионате Франции

Встреча была запланирована на воскресенье и должна была пройти на домашнем стадионе «Монако», матч начнется в 23:00 мск. На 12 января в чемпионате Франции запланирован матч 20-го тура ПСЖ — «Монако». Таким образом, «Монако» и ПСЖ проведут два матча за четыре дня.