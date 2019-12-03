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14:25 (мск), источник: ТАСС

«Монако» и ПСЖ в январе проведут два матча за четыре дня в чемпионате Франции

ТАСС, 3 декабря. Встреча 15-го тура чемпионата Франции между футбольными клубами «Монако» и «Пари Сен-Жермен», ранее перенесенная из-за ливней, пройдет 15 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Монако».

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Источник: Reuters

Встреча была запланирована на воскресенье и должна была пройти на домашнем стадионе «Монако», матч начнется в 23:00 мск. На 12 января в чемпионате Франции запланирован матч 20-го тура ПСЖ — «Монако». Таким образом, «Монако» и ПСЖ проведут два матча за четыре дня.

«Лига назначила перенесенный с 1 декабря матч с ПСЖ на 15 января», — говорится в заявлении пресс-службы «Монако».

В составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

ПСЖ идет на первом месте в турнирной таблице, набрав после 14 туров 33 очка, «Монако» занимает 14-ю строчку, в активе клуба 18 очков.

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