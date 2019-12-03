«Он очень разносторонний и креативный игрок». Тренер «Вислы» — о трансфере Жукова и его качествах

«Игрок должен защищать свои позиции. У него очень богатое резюме, но наша лига отличается от той, где он играл раньше. Я надеюсь, что это хороший трансфер в нашем исполнении. Мы рассчитываем на укрепление в середине поля. Мы хотим сделать все, чтобы он тренировался с нами в этом году, он должен приступить к тренировкам с 9 декабря. Но Жуков фактически играл с января до середины ноября этого года, поэтому он заслуживает отпуска. Важно, чтобы он познакомился с командой и тактикой, хоть и со стороны. Это поможет ему быстрее понять некоторые элементы. Георгий — очень разносторонний и креативный игрок. В чем-то он немного напоминает Вукана Савичевича (центральный полузащитник “Вислы” — прим.ред.)», — сказал Сковронек на пресс-конференции.