«Он очень разносторонний и креативный игрок». Тренер «Вислы» — о трансфере Жукова и его качествах

«Игрок должен защищать свои позиции. У него очень богатое резюме, но наша лига отличается от той, где он играл раньше. Я надеюсь, что это хороший трансфер в нашем исполнении. Мы рассчитываем на укрепление в середине поля. Мы хотим сделать все, чтобы он тренировался с нами в этом году, он должен приступить к тренировкам с 9 декабря. Но Жуков фактически играл с января до середины ноября этого года, поэтому он заслуживает отпуска. Важно, чтобы он познакомился с командой и тактикой, хоть и со стороны. Это поможет ему быстрее понять некоторые элементы. Георгий — очень разносторонний и креативный игрок. В чем-то он немного напоминает Вукана Савичевича (центральный полузащитник “Вислы” — прим.ред.)», — сказал Сковронек на пресс-конференции.
Добавим, что в минувшем туре чемпионата Польши «Висла» уступила «Лехии» на своем поле (0:1). Новая команда Жукова занимает последнее место в турнирной таблице, потерпев 12 поражений в 17 играх.
О переходе Жукова «Висла» объявила 27 ноября. Играть в официальных матчах за новый клуб экс-хавбек «Кайрата» сможет только в феврале, когда чемпионат Польши вернется после зимней паузы.
В «Висле» Жуков оказался самым дорогим игроком. Ранее Vesti.kz собрали реакцию польских фанатов на переход, а детали трансфера раскрыл агент Кен ван Дейк.