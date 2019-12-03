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18:54 (мск), источник: Матч ТВ

У Модрича и Хави по два, один достался Неймару. Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду

Ван Дейк ушел бы победителем в этом году.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Вчера вечером Лео Месси в шестой раз за карьеру выиграл «Золотой мяч». На церемонию вручения не приехал Криштиану Роналду, обладатель пяти подобных наград. За последние 12 лет одному лишь Модричу удалось прервать гегемонию аргентинца и португальца.

Целое поколение футболистов лишилось возможности получить главную индивидуальную награду в футболе. Да что там получить, даже возможность съездить пассажиром на церемонию ФИФА ежегодно получает всего один человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Давайте представим, как выглядел бы список обладателей «Золотого мяча», если бы у Месси и Роналду не было на них абонемента. Не будем углубляться в дебри фантастических сценариев и прикидывать, чего бы добивались без них «Реал Мадрид» и «Барселона», просто поставим условие — Месси и Роналду существуют, но не имеют права на главную индивидуальную награду в футболе. Что тогда? Смотрите в нашей фотогалерее.

Станислав Рынкевич

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