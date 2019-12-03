У Модрича и Хави по два, один достался Неймару. Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду

Вчера вечером Лео Месси в шестой раз за карьеру выиграл «Золотой мяч». На церемонию вручения не приехал Криштиану Роналду, обладатель пяти подобных наград. За последние 12 лет одному лишь Модричу удалось прервать гегемонию аргентинца и португальца.

Целое поколение футболистов лишилось возможности получить главную индивидуальную награду в футболе. Да что там получить, даже возможность съездить пассажиром на церемонию ФИФА ежегодно получает всего один человек.

Давайте представим, как выглядел бы список обладателей «Золотого мяча», если бы у Месси и Роналду не было на них абонемента. Не будем углубляться в дебри фантастических сценариев и прикидывать, чего бы добивались без них «Реал Мадрид» и «Барселона», просто поставим условие — Месси и Роналду существуют, но не имеют права на главную индивидуальную награду в футболе. Что тогда? Смотрите в нашей фотогалерее.