Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:05
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
18:41 (мск), источник: ТАСС

Чеферин: Борис Джонсон не имеет права обвинять УЕФА в недостаточной борьбе с расизмом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не имеет права предъявлять организации претензии из-за якобы недостаточных усилий, прикладываемых в борьбе с расизмом. Интервью с Чеферином опубликовала британская газета Mirror.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В октябре Джонсон призвал УЕФА жестче бороться с проявлениями расизма, комментарий политика последовал в связи с расистским скандалом на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6). Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, в адрес темнокожих игроков сборной Англии и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично критикует вас за недостаточную борьбу с расизмом, вряд ли нужно отвечать на эти обвинения. Вы верите, что он говорит это искренне?
Александер Чеферин

«Когда вы становитесь свидетелями расистских, сексистских высказываний со стороны политиков высокого уровня, премьер-министров, президентов стран, вы понимаете, что что-то не так», — добавил он.

Читайте также
Минута без футбола в Голландии: игроки не двигаются после свистка. Это реакция на расизм фанатов

«Я не виню игроков за то, что они говорят, я понимаю, что они находятся в отчаянии из-за инцидентов, которые происходят снова и снова в связи с расизмом, — отметил президент УЕФА. — Конечно, вы все думаете, что УЕФА не способен победить эту проблему, но я верю, что мы еще не сделали всего, что могли, чтобы побороть расизм. Большинство фанатов не являются расистами, но хулиганов это не волнует, помочь разрешению проблемы могло бы давление со стороны общества».

В последние месяцы в футболе произошло несколько расистских скандалов. Итальянские фанаты исполняли расистские песни в адрес бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» и итальянского форварда «Брешии» Марио Балотелли. В матче чемпионата Украины между «Шахтером» и киевским «Динамо» фанаты «Динамо» весь матч провоцировали бразильских футболистов «Шахтера» расистскими выкриками, из-за чего игрок «Шахтера» Тайсон выбил мяч в сторону сектора киевлян, а затем расплакался.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Овечкин и Кросби — короли: в НХЛ подводят итоги десятилетия
Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета WADA
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Дочь экс-президента «Спартака» живет роскошной жизнью (фото)
Сборную России не догнать: на чемпионате мира уже три победы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь