Чеферин: Борис Джонсон не имеет права обвинять УЕФА в недостаточной борьбе с расизмом
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что
В октябре Джонсон призвал УЕФА жестче бороться с проявлениями расизма, комментарий политика последовал в связи с расистским скандалом на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6). Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, в адрес темнокожих игроков сборной Англии и вскидывали руки в нацистском приветствии,
Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично критикует вас за недостаточную борьбу с расизмом, вряд ли нужно отвечать на эти обвинения. Вы верите, что он говорит это искренне?
«Когда вы становитесь свидетелями расистских, сексистских высказываний со стороны политиков высокого уровня,
«Я не виню игроков за то, что они говорят, я понимаю, что они находятся в отчаянии
В последние месяцы в футболе произошло несколько расистских скандалов. Итальянские фанаты исполняли расистские песни в адрес бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» и итальянского форварда «Брешии» Марио Балотелли. В матче чемпионата Украины между «Шахтером» и киевским «Динамо» фанаты «Динамо» весь матч провоцировали бразильских футболистов «Шахтера» расистскими выкриками,