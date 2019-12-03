Чеферин: Борис Джонсон не имеет права обвинять УЕФА в недостаточной борьбе с расизмом

В октябре Джонсон призвал УЕФА жестче бороться с проявлениями расизма, комментарий политика последовал в связи с расистским скандалом на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6). Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, в адрес темнокожих игроков сборной Англии и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично критикует вас за недостаточную борьбу с расизмом, вряд ли нужно отвечать на эти обвинения. Вы верите, что он говорит это искренне?