В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

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По данным источника, на допрос вызван свидетель Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012—2015 годах. Он обвиняет Месси, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых преступлениях и бухгалтерских преступлениях.

Согласно жалобе, доход фонда, который первоначально должен был быть направлен на социальные действия, вместо этого был перенаправлен на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от заявленных указанным фондом.

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