Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:05
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По данным источника, на допрос вызван свидетель Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012—2015 годах. Он обвиняет Месси, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых преступлениях и бухгалтерских преступлениях.

Согласно жалобе, доход фонда, который первоначально должен был быть направлен на социальные действия, вместо этого был перенаправлен на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от заявленных указанным фондом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также фонд Месси уклонялся от уплаты налогов путём подписания контрактов с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения в том случае, если средства идут на благотворительность. Благодаря этому фонд получил около € 10 млн.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Овечкин и Кросби — короли: в НХЛ подводят итоги десятилетия
Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета WADA
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Дочь экс-президента «Спартака» живет роскошной жизнью (фото)
Сборную России не догнать: на чемпионате мира уже три победы
Глава УЕФА обвинил премьер-министра Великобритании в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь