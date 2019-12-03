Кто из бывших игроков мог бы помочь «Актобе» вернуться в премьер-лигу

Сегодня появилась информация о возможном переходе в «Актобе» бывшего игрока красно-белых Марата Хайруллина, становившегося четырехкратным чемпионом Казахстана. В самом клубе, который в сезоне-2020 будет выступать в первой лиге, эту новость не комментируют. Тем не менее, корреспондент Vesti.kz попытался предположить, кто из действующих игроков, приводивших «Актобе» в последний раз к победе в чемпионате Казахстана в 2013 году, мог бы помочь своему бывшему клубу в 2020-м вернуться в КПЛ.

Юрий Логвиненко — «Астана»

Представить, что один из самых успешных воспитанников актюбинского футбола поменяет «Астану» на родной клуб в ближайшее время, достаточно трудно. В «Актобе» Логвиненко выиграл четыре чемпионата Казахстана. В «Астане» он добивался этого титула аналогичное количество раз. Гипотетически, для «Актобе» это было бы сверхудачным усилением и весьма символичным шагом.

Но пока защитник сборной Казахстана явно не стремится, поменять столичную прописку имея возможность бороться за самые высокие места в КПЛ, играть в еврокубках и сборной. Но когда-нибудь, возможно, он вернется в родную команду, в которой провел десять лет.

Дмитрий Мирошниченко — «Тобол»

Защитник «Тобола» единственный раз в своей карьере сумел стать чемпионом Казахстана именно в составе «Актобе». После этого, Мирошниченко дважды оказывался в числе призеров КПЛ («серебро» с «Актобе» в сезоне-2014 и «бронза» с «Тоболом» в 2018-м).

Для «Актобе», который в нынешнем сезоне пропустил 75 голов в чемпионате, приход такого игрока переоценить было бы сложно. Впрочем, это все в гипотетической плоскости. Мирошниченко уверенно себя чувствует в костанайском клубе, сыграв в КПЛ-2019 24 матча и забив два гола.

Асхат Тагыберген — «Кайсар»

Опыт одного из лучших казахстанских опорников мог бы пригодиться «Актобе» в его нынешнем состоянии. После чемпионства красно-белых в 2013-м, в котором он принял деятельное участие, Тагыберген перешел в «Астане». В ее составе он выиграл еще два чемпионата Казахстана, после чего отправился в «Тобол», а затем вернулся в родной «Кайсар».

С кызылординским клубом он стал обладателем Кубка Казахстана и на следующий год может сыграть в Лиге Европы.

Жасур Нарзикулов — «Тобол»

Скандально известный вратарь сменил немало казахстанских клубов. Но наибольшую узнаваемость и успех он приобрел в «Актобе». Причем, в 2007 году он становился чемпионом с именем и фамилией в паспорте — Жасулан Декханов, а после того, как его уличили в подделке документов и запретили выступать в Казахстане, уехал в Узбекистан. В КПЛ вратарь вернулся как Жасур Нарзикулов в середине 2011 года и спустя два года помог «Актобе» завоевать «золото».

После этого Нарзикулов выступал в «Таразе», «Атырау» и «Ордабасы». Сезон-2019 он провел в «Тоболе», но в костанайском клубе не смог выйти из тени вратаря сборной Азербайджана Эмиля Балаева. Учитывая, что оборона «Актобе» в минувшем сезоне действовала, мягко говоря, не образцово, то, гипотетическое возвращение Нарзикулова в стан пентакампеонов не выглядит чем-то нереальным.

Роберт Примус — «Черчиль Бразерс», Индия

В первой лиге разрешено использовать легионеров. И в случае перехода 29-летнему тринидадцу Роберту Примусу ничто не помешает играть за «Актобе». В 2013 году этот фактурный защитник (191 сантиметров) провел за красно-белых 21 матч в чемпионате и забил четыре гола.

Сейчас Примус выступает в чемпионате Индии за «Черчиль Бразерс». В сезоне 2019/20 он провел один матч за свой клуб, который базируется в штате Гоа.

Его класс как раз пригодился бы «Актобе», где он провел один из наиболее удачных этапов карьеры.

Антон Землянухин — «Дордой», Кыргызстан

Лучший бомбардир в истории сборной Кыргызстана, которому 11 декабря исполнится 31 год, половину сезона-2013 провел в «Актобе», сыграв семь матчей и забив один гол. И хоть его вклад в чемпионство не выглядит впечатляющим, опыт кыргызского форварда который выступал в Турции, Сербии, Таиланде, России, Казахстане и на родине, явно не был бы лишним для «Актобе».

Сейчас Землянухин защищает цвета самого титулованного клуба Кыргызстана — бишкекского «Дордоя».

Напомним, «Актобе» по итогам КПЛ-2019 занял последнее место, набрав 15 очков. Пятикратный чемпион Казахстана с 2001 года выступал в высшем дивизионе чемпионата страны.